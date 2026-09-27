برنامه هفتگی تالارهای نمایشی تئاتر شهر اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، «کورش»، «جزیره»، «بی امان، اشک»، «بی چیز» و «بوران» عنوان پنج نمایشی هستند که طی هفته جاری به ترتیب در تالارهای اصلی، چهارسو، قشقایی ، سایه و کارگاه نمایش مجموعه تئاتر شهر روی صحنه می روند.

در تالار اصلی نمایش «کورش» به نویسندگی و کارگردانی نادر برهانی مرند ساعت ۱۹:۳۰، با مدت زمان ۱۲۰ دقیقه و قیمت بلیت ۶۴۰ تا ۸۰۰ هزار تومان با بازی حمیدرضا آذرنگ، محمودرضا رحیمی، مرتضی اسماعیل کاشی، امین میری، روزبه حصاری، باران نیکراه، پیمان قریب پناه، نیلوفر هوشمند، مهسا باقری، حمید ایزدپناه ، میثم صدرا، میثم شهاب الدینی، نیما زنده روحیان، داریوش برهانی مرند، متین صفرزاده روی صحنه می رود.

نمایش «جزیره» به نویسندگی آثول فوگارد، کارگردانی اکبر زنجانپور و بازی اکبر زنجانپور و سعید داخ هم ساعت ۲۰:۱۵ با مدت زمان ۷۵ دقیقه و قیمت بلیت ۵۰۰ هزار تومان در تالار چهارسو میزبان علاقه مندان تئاتر است.

در تالار قشقایی هم نمایش «بی امان؛ اشک» به نویسندگی مهدی ترکمن، کارگردانی محسن بخشی و بازی محمد خالقی، مهدی سلیمان، نازنین یوسفی، هنگامه احمدیان، مهرناز لله گانی، ستایش شکری ساعت ۱۹، با مدت زمان ۸۰ دقیقه و قیمت بلیت ۴۰۰ هزار تومان اجرا می شود.

«بی چیز» عنوان دیگر نمایشی به نویسندگی حوریه مقدم، کارگردانی حسنا قبادی و بازی حسنا قبادی و حوریه مقدم است که ساعت ۲۰ با مدت زمان ۷۰ دقیقه و قیمت بلیت ۳۰۰ هزار تومان در تالار سایه پذیرای دوستداران هنر نمایش است.

در کارگاه نمایش هم تئاتر «بوران» نوشته علی دلگشایی، کارگردانی کامبیز بنان و بازی مریم یوسف و مسعود خواجه وند ساعت ۱۹:۴۵ با مدت زمان ۶۰ دقیقه و قیمت بلیت ۲۵۰ هزار تومان روی صحنه می رود.

علاقه مندان برای تهیه بلیت این آثار نمایشی می توانند به سامانه های «گیشه تئاتر» و «تیوال» مراجعه کنند. این در حالی است که گیشه مجموعه تئاتر شهر نیز هر روز غیر از ساعت ۱۶ به صورت مراجعه حضوری نیز بلیت نمایش ها را به فروش می رساند.