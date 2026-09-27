مهیائی: نیمی از ناترازی گاز کشور جبران شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری گلستان با اشاره به وضعیت تأمین گاز کشور اظهار کرد: در پی آسیب واردشده به تأسیسات گازی کشور در اسفندماه سال گذشته، حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفیت گاز کشور از دست رفت که با پیگیریهای انجامشده طی هفت ماه گذشته، حدود ۵۰ درصد این ناترازی جبران و بخشی از ظرفیت از دسترفته به مدار بازگشته است.
وی افزود: بر اساس آخرین گزارشها، تلاش میشود بخش دیگری از این ظرفیت نیز پیش از آغاز فصل سرما به مدار بازگردد تا شرایط تأمین گاز در ماههای سرد سال مدیریت شود.
معاون استاندار گلستان ادامه داد: جلسات مدیریت انرژی در سطح ملی با محوریت وزارت کشور و با حضور استانداران سه استان شمالی بهصورت هفتگی برگزار میشود و مشکلات استانها در این نشستها مطرح و برای رفع آنها در سطح ملی پیگیری میشود.
مهیائی گفت: در همین راستا، گلستان سه سرمایهگذار بخش خصوصی را برای تأمین گاز به وزارت نفت معرفی کرده که از میان آنها، شرکت ملی گاز با یکی از سرمایهگذاران موافقت کرده و دو مورد دیگر نیز در حال پیگیری است.
وی هدف از این اقدام را تأمین بخشی از نیاز گاز استان از مسیر واردات عنوان کرد و افزود: تلاش میشود بخشی از ناترازی گاز از طریق خرید گاز از کشورهای همسایه جبران شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان همچنین به پیگیری موضوع ناترازی انرژی در سطح ملی اشاره کرد و گفت: طی روزهای اخیر استاندار گلستان در دیدار با وزیر امور خارجه و وزیر نفت، مسائل و نیازهای استان از جمله موضوع ناترازی گاز را پیگیری کرده است.
مهیائی با اشاره به اقدامات انجامشده در داخل استان اظهار کرد: کارگروه مدیریت انرژی گلستان با دستور استاندار و با دبیری شرکت گاز استان در نیمه دوم سال بهصورت هفتگی تشکیل میشود و در صورت نیاز، جلسات بیشتری نیز برگزار خواهد شد.
وی افزود: در این جلسات نیازهای بخشهای مختلف از جمله صنعت، معدن، کشاورزی و نانواییها بررسی و نتایج برای پیگیری و تأمین نیازها به دستگاههای ملی منعکس میشود.
معاون استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بارندگیهای اخیر در مراوهتپه گفت: بر اساس گزارشهای دریافتشده، بارندگی ۴۴ میلیمتری در این شهرستان موجب آبگرفتگی معابر و برخی ساختمانها شده و رودخانه اترک نیز در برخی نقاط با افزایش قابل توجه دبی مواجه شده است.
مهیائی با اشاره به پیشبینی تداوم بارشهای پاییزی تأکید کرد: همه دستگاههای اجرایی باید تجهیزات و امکانات خود را برای مدیریت بارشها و حوادث احتمالی آماده کنند و فرمانداران بهعنوان مسئولان مدیریت بحران شهرستانها، هماهنگی لازم را انجام دهند.
وی همچنین خواستار شناسایی ظرفیت ماشینآلات بخش خصوصی برای استفاده در مواقع ضروری شد و گفت: در صورت نیاز باید از این ظرفیت برای مدیریت حوادث و کاهش خسارات استفاده شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان در ادامه با اشاره به پایان سال مالی ۱۴۰۴ اظهار کرد: در مجموع حدود ۸.۱ همت اعتبار از محل منابع استانی و اعتبارات ابلاغی ملی در اختیار استان قرار گرفت که تقریباً تمام این منابع جذب شده و تنها بخش محدودی در چند دستگاه باقی مانده است.
مهیائی افزود: با توجه به فرصت قانونی باقیمانده تا ۱۰ مهرماه، تلاش میشود بخش باقیمانده اعتبارات نیز جذب شود.
وی با اشاره به وضعیت پروژههای نیمهتمام استان اظهار کرد: در گلستان ۷۷ پروژه وجود دارد که تاکنون حدود ۲۵ همت برای آنها هزینه شده و حدود ۴.۱ همت نیز بدهی دارند.
معاون استاندار گلستان ادامه داد: برای تکمیل این پروژهها حدود چهار همت اعتبار دیگر نیاز است و با توجه به محدودیت منابع، در صورت تداوم روند فعلی بیش از ۱۰ سال برای تکمیل آنها زمان نیاز خواهد بود.
مهیائی استفاده از روشهای جدید تأمین مالی را ضروری دانست و گفت: برای تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام باید از ظرفیتهایی مانند مولدسازی و مشارکت بخش خصوصی استفاده کرد تا پروژهها در زمان مناسب به بهرهبرداری برسند.
وی از پیگیریهای انجامشده برای افزایش اعتبارات استان خبر داد و گفت: تاکنون برای سال ۱۴۰۵ حدود ۱۸.۲ همت اعتبار از محل جدول ۱۰، اعتبارات استانی و ملی و پیوست قانون بودجه ابلاغ شده که ۴۸ پروژه را شامل میشود.
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