به گزارش خبرگزاری مهر، تازهترین اثر کامبیز روشنروان با عنوان «تم و واریاسیون» برای تار و کوارتت زهی، با تکنوازی تار آزاده امیری و همراهی جمعی از نوازندگان شناختهشده موسیقی کلاسیک منتشر شد.
در توضیحات تکمیلی این پروژه آمده است:
«تم و واریاسیون» اثری برای تار و چهار ساز زهی است که کامبیز روشنروان آن را در سال ۲۰۱۵ در ونکوور نوشته است. این قطعه بر پایه یک تم دو بخشی شکل گرفته و آهنگساز در طول ۱۷ واریاسیون، این تم را با استفاده از تغییرات متنوع ملودیک، ریتمیک و هارمونیک گسترش داده است.
در روند شکلگیری موسیقایی اثر، استفاده از عناصر کروماتیک و عبور تدریجی از تونالیتههای مختلف، مسیر تحول قطعه را شکل میدهد؛ مسیری که در ادامه به فضایی آتونال میرسد و سپس بهتدریج به ساختار تونال اولیه بازمیگردد.
در این اثر که با تک نوازی تار آزاده امیری منتشر شده است، تار بهعنوان ساز سولو در تعامل با بافت کوارتت زهی قرار گرفته است و بخش قابل توجهی از ساختار قطعه بر گفتگوی میان ساز سولو و مجموعه سازهای زهی استوار است.
در بخش کوارتت زهی نیز پدرام فریوسفی (ویلن اول)، علی جعفری پویان (ویلن دوم)، میثم مروستی (ویولا) و آتنا اشتیاقی (ویلنسل) حضور دارند.
ضبط این اثر با نظارت مهدی بزرگمهر انجام شده و کاوه عابدین مسئولیت ضبط موسیقی، میکس و مسترینگ را بر عهده داشته است. مراحل ضبط در سال ۱۴۰۲ در استودیو صبا تهران انجام شده است.
«تم و واریاسیون» در فا مینور ساخته شده و مدت زمان آن ۱۷ دقیقه و ۴۸ ثانیه است
آزاده امیری درباره مواجهه با «تم و واریاسیون»، این اثر را تجربهای فراتر از اجرای نتها و مرتبط با پیوند میان اندیشه آهنگساز، جهان شخصی نوازنده و تجربه شنونده دانسته و در یادداشتی نوشته است: امیدوارم «تم و واریاسیون» بتواند مسیر خود را از ذهنِ آهنگساز، از جان و دست و عشقِ من، به شایستگی طی کند و سرانجام به گوش و جانِ شما برسد.
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