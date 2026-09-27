صمصامی: اولویت نخست کشور باید اقتصاد و معیشت مردم باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین صمصامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۵ مهر۱۴۰۵) مجلس شورای اسلامی و در تذکری شفاهی، اظهار کرد: امروز درگیر یک جنگ تمام‌عیار اقتصادی هستیم، اما اقتصاد کشور متناسب با این شرایط، آرایش جنگی به خود نگرفته است.

وی با بیان اینکه طرح‌های موجود در دستور کار مجلس از اهمیت برخوردار هستند، افزود: با این حال، این طرح‌ها اولویت نخست کشور نیستند و در شرایط کنونی، اقتصاد و معیشت مردم باید در اولویت نخست قرار داشته باشد.

صمصامی ادامه داد: بیش از یک سال است که روی طرح تقویت پول ملی کار کرده‌ایم و این طرح اکنون در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار دارد. این طرح می‌تواند زمینه ایجاد آرایش جنگی در حوزه اقتصاد را فراهم کند.

نماینده تهران در مجلس همچنین از تهیه طرحی برای عبور از شرایط دشوار معیشتی مردم خبر داد و گفت: ما طرحی برای عبور از وضعیت دشوار معیشتی امروز، به‌ویژه در زمینه کنترل تورم، تهیه کرده‌ایم که در اختیار هیأت رئیسه مجلس قرار دارد.

صمصامی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر مجلس به مسائل اقتصادی گفت: با توجه به وضعیت موجود و اینکه کشور درگیر جنگ اقتصادی است، باید توجه بیشتری به موضوعات اقتصادی صورت گیرد و این مسائل در دستور کار مجلس قرار گیرد.

