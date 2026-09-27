محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات اقدامات امدادی جمعیت هلالاحمر استان اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: در بازه زمانی مذکور، نجاتگران و امدادگران این جمعیت مجموعاً در ۳ عملیات امدادی حضور یافته و خدماترسانیهای لازم را به حادثهدیدگان ارائه کردند.
وی با تفکیک نوع مأموریتهای انجامشده افزود: از مجموع ۳ حادثه ثبتشده، ۲ مورد مربوط به حوادث جادهای در محورهای مواصلاتی استان بوده و یک مورد نیز ارائه خدمات حضوری به مراجعان و آسیبدیدگان بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به آمار آسیبدیدگان تصریح کرد: در جریان این سوانح در مجموع ۱۳ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۸ نفر متحمل آسیبهای جسمی و مصدومیت شدند. با حضور بهموقع تیمهای عملیاتی و انجام اقدامات پیشبیمارستانی، ۴ نفر از مصدومان جهت مراقبتهای تخصصی به مراکز درمانی منتقل شدند.
مؤمنی درباره توان عملیاتی و پایگاههای درگیر در این حوادث گفت: نجاتگران و عوامل عملیاتی پایگاههای «نوغان» در شهرستان بویینمیاندشت، پایگاه «مسجد شهدا» در شهرستان کاشان و پایگاه «وادی» در کمترین زمان ممکن در صحنه حوادث حضور یافته و به یاری مصدومان و حادثهدیدگان شتافتند.
وی ضمن تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی توسط رانندگان، بهویژه در محورهای برونشهری، یادآور شد: شماره ملی ۱۱۲ (ندای امداد) بهصورت شبانهروزی آماده دریافت گزارشهای حوادث و اعزام تیمهای امداد و نجات در تمامی نقاط استان است و شهروندان میتوانند در صورت بروز هرگونه حادثه با این شماره تماس بگیرند.
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