خسروپناه: باید الگوی حکمرانی دفاعی شهید موسوی تهیه و تدوین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در آیین اختتامیه نخستین جشنواره ملی «سرباز ایرانی» با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای دو جنگ تحمیلی اخیر صهیونیستی ـ آمریکایی، بهویژه سپهبد شهید امیر موسوی، اظهار کرد: یکی از توفیقات خداوند در این دوره، ارتباط با این مرد بزرگ، فرزند پیامبر اعظم(ص)، مرد مخلص، الهی و انسانی بود که سیر تکامل را طی کرد و در نهایت به مقام شهادت رسید.
وی درباره سیر تکاملی شهید موسوی نیز بیان کرد: نکته نخست، سیر تکاملی این سرباز مخلص ایرانی طی همه مراحل است. سیر کسی که از دوره سربازی شروع کند، دوره افسری را طی کند و بعد به یک استاد و مدرس ارزشمند دانشگاه، یک عالم، دانشمند و نظریهپرداز در حوزه مدیریت تبدیل شود، یک سیر تکاملی است.
وی افزود: بعضیها در حوزهها نهالفروشی میکنند؛ چهار، پنج یا شش سال در حوزه درس میخوانند و بعد وارد مناسب میشوند و نهتنها فایدهبخش نیستند، بلکه مضر هم هستند. اما شهید امیر موسوی از سربازی شروع کرد و به استاد دانشگاه تبدیل شد و این یک سیر تکامل بود.
حجت الاسلام خسروپناه در تشریح مناصب مدیریتی شهید موسوی نیز بیان کرد: این شهید عزیز از مدیریت در رسته توپخانه در کردستان و خوزستان در دوران دفاع مقدس، فرماندهی منطقه شرق ارتش جمهوری اسلامی ایران،
فرماندهی دانشگاه افسری امام علی(ع)، معاونت طرح و برنامه و معاونت آموزش نیروی زمینی ارتش، ریاست اداره عملیات، ریاست ستاد مشترک ارتش، جانشینی فرمانده کل ارتش، ریاست مرکز مطالعات راهبردی ارتش، فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی قرارگاه پدافند هوایی خاتمالانبیا(ص) و در نهایت ریاست ستاد کل نیروهای مسلح، یک سیر تکاملی دیگر بود.
وی افزود: سیر تکاملی اول، از سربازی تا استادی و سیر تکاملی دوم، از فرماندهی رسته توپخانه تا ستاد کل نیروهای مسلح بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ویژگیهای اخلاقی شهید موسوی، تصریح کرد: این دو سیر نهتنها ذرهای به این مرد بزرگ غرور، تکبر و منیت نداد، بلکه هرچه تعالی مدیریتی و مسئولیتی پیدا میکرد، تواضع و فروتنی او بیشتر میشد؛ چراکه یک سیر تکاملی خودسازی را طی کرده بود و توانست سیر تکاملی جامعهپردازی را نیز طی کند.
حجت الاسلام خسروپناه ادامه داد: قطعاً با جهاد نفس به جهاد دفاعی رسید. این عالم، رزمنده، دانشمند و فرمانده دفاعی کشور ما هر موقع که خدمت ایشان میرسیدیم، فروتنیاش از دیدار قبل بیشتر بود و این نشانه جهاد نفس و خودساختگی بود.
وی شهید موسوی را مؤمنی صادق، عاقل، فکور، غیور، صبور، عزیز، شجاع، مدیر، توانا، ولایتمدار و اهلبیت(ع)دوست توصیف و تاکید کرد: در یک کلام، او عاشق بود که افتخار میکرد سرباز ایرانی باشد. با اینکه شروعش با سربازی بود و بعد دوره افسری را طی کرد، غایت سیر تکامل خود را سرباز ایرانی میدانست و در نهایت نیز توفیق شهادت نصیبش شد.
حجت الاسلام خسروپناه خاطرنشان کرد: چرا یک امیر و سردار به سرباز ایرانی بودن افتخار میکند؟ چون سیر خودسازی را طی کرده است. در احوالات مرحوم آیتالله العظمی بهجت میبینید که افتخار میکند «فقیر الیالله» باشد و مرحوم سیدعلی قاضی نیز به «فقیر الیالله» بودن افتخار میکرد. رزمندگان دلاور ما مانند شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید امیر موسوی نیز افتخار میکردند سرباز ایرانی باشند.
وی افزود: این درجه، درجه بزرگی است و از هر عنوانی بزرگتر است. خوشا به سعادت آن آیتالله عظمایی که به مقام فقر میرسد و آن امیر و سرداری که به مقام سربازی میرسد.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود با قدردانی از مسئولان دانشگاه افسری امام علی(ع)، افزود: دانشگاه افسری امام علی(ع) فیضیه ارتش است؛ جایی که قدم به قدمش قدمگاه امام شهید است و عطر امام شهید از دانشگاه افسری به مشام میرسد.
حجت الاسلام خسروپناه با اشاره به برگزاری جشنواره و انتشار آثار مربوط به شهید موسوی، گفت: این نشست و برنامه و همچنین کتابهایی که منتشر شده، بسیار ارزشمند است. از امیر سیاری عزیز و همکارانشان بابت جلد اول «سرباز» سپاسگزارم. به عنوان یک طلبه حکمرانی عرض میکنم که خاطرات، زیستنامه از کودکی تا فرماندهی و مسئولیتهای مختلف، همه ارزشمند است.
وی ادامه داد: حتی درسنامههای این استاد در دانشگاه، اگر ضبط شده، باید پیاده و چاپ شود؛ اما یک نیاز دیگر وجود دارد و آن، کشف و تدوین الگوی حکمرانی دفاعی حکمی شهید است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: حکمرانی یا «Governance» و به قول عربها «الحکم»، سیر از سیاست تا سیاستگذاری، تنظیمگری، راهبری، اجرا و نظارت و ارزیابی است. باید دید در این پنج حوزه حکمرانی، که مبتنی بر بنیانهای نظریه دفاعی امام است، سیاستگذاریهای شهید موسوی چه بود، تنظیمگریهای او چگونه بود، راهبریهای او چگونه انجام میشد و گفتمانسازیهای او چگونه بود.
حجت الاسلام خسروپناه افزود: باید بررسی شود که در حوزه توپخانه، مطالعات راهبردی، ستاد کل و پدافند، چگونه راهبری میکرد و الگوی حکمرانی او چگونه بوده است تا این الگو بتواند به یک کتاب درسی تبدیل شود و در دانشگاه افسری امام علی(ع) و دانشگاه دافوس تدریس شود.
وی با بیان اینکه باید پیوند میان علم و عمل در مدیریت شهید موسوی بررسی شود، گفت: باید مشخص شود شهید موسوی چگونه میان نظریه دفاعی امام شهید با میدان مبارزه و جهاد پیوند برقرار میکرد و حکمت، که ترکیبی از عقلانیت، فضیلت و خدمت است، در حکمرانی امیر موسوی چگونه بوده است.
حجت الاسلام خسروپناه تأکید کرد: البته ما حتماً باید ابتدا آثاری را تدوین کنیم؛ خاطرات و مصاحبههای امیر شهید باید تدوین شود و تجربهها بهطور کامل ثبت و مکتوب شود. این کار حتماً باید توسط این بنیاد انجام شود و سپس الگوی حکمرانی او تدوین شود.
وی با اشاره به دیدار خود با شهید موسوی، اظهار کرد: یکبار خدمت ایشان با جمعی از اعضای شورا بودم و شاید بعضی از سروران نیز حضور داشتند. خدمت ایشان عرض کردم که الگوی حکمرانی در ارتش، الگوی سلسلهمراتبی از بالا به پایین است؛ اما الگوی حکمرانی فرهنگی و علمی، شبکهای است و نمیتواند از بالا به پایین باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: ایشان فرمودند الگوی حکمرانی ما در ارتش از بالا به پایین و یکطرفه نیست. ایدهای که به آن میرسیم و حتی برخی ایدههایی که از افراد مختلف به ما میرسد، در سطوح مختلف مطرح میکنیم و درباره آن گفتوگو و بحث میشود. حتی گاهی سربازان و نیروهای افسری ما در مجامع مختلف ارتش نظر میدهند و پس از جمعبندی، آن موضوع تبدیل به تصمیم میشود و آن زمان، امر و دستور نظامی صادر میشود.
حجت الاسلام خسروپناه در پایان ضمن تشکر از زحمات برگزارکنندگان جشنواره، خاطرنشان کرد: برگزاری این مراسمها، پیادهسازی مطالب و تجربهنگاریها همه لازم است تا الگوی حکمرانی دفاعی حکمی شهید تدوین شود. اگر کاری از این کمترین ساخته باشد، در خدمت هستیم تا انشاءالله یک کتاب وزین درسی و آموزشی در رشتههای مدیریت، مدیریت دفاعی و دانشگاههای ارتش و سپاه تدوین شود و مورد تدریس قرار گیرد.
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