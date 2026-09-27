به گزارش خبرنگار مهر، علی بابایی کارنامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۵ مهرماه) مجلس در نطق میاندستور خود، با قدردانی از هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، گفت: ایشان در شرایط حساس کنونی، امت اسلامی را با درایت به سوی اقتدار و امنیت هدایت میکنند. همچنین از محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به دلیل مدیریت و تلاشهای وی در شرایط جنگی، و از مواضع رئیسجمهور، مسعود پزشکیان، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدردانی میکنم.
نماینده مردم ساری با اشاره به شرایط اخیر کشور افزود: مردم ایران در سختترین و پرالتهابترین روزها، با ایستادگی و انسجام خود نشان دادند که ایران تنها یک جغرافیا نیست، بلکه هویتی ریشهدار و نماد ایستادگی و غیرت ملی است. آنان بار دیگر ثابت کردند که عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور برایشان خط قرمز است.
وی ادامه داد: ملت ایران در برابر تجاوز و حملات نظامی اخیر آمریکا و رژیم اسرائیل، با وحدتی گسترده ایستادگی کرد. دشمن تصور میکرد با تهدید و حملات موشکی میتواند مردم را دچار ترس و تردید کند، اما این اقدامات به افزایش همبستگی و بیداری مردم انجامید. ملت ایران همواره آغازگر جنگ نبوده و نخواهد بود، اما در دفاع از عزت، امنیت و استقلال خود ایستادگی خواهد کرد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر اینکه امنیت پایدار تنها با ابزار نظامی تأمین نمیشود، گفت: امنیت واقعی ریشه در رضایت مردم، عدالت اجتماعی و اقتصادی قدرتمند دارد. قدرت ایران در کارگرانی است که چراغ تولید را روشن نگه میدارند، معلمانی که آینده کشور را میسازند، کشاورزانی که امنیت غذایی را تضمین میکنند و جوانانی که سرمایههای ارزشمند این سرزمین هستند.
بابایی کارنامی تصریح کرد: امروز بزرگترین میدان جهاد، جبهه اقتصاد، معیشت و عدالت اجتماعی است. تأکید میکنم که هیچ اولویتی بالاتر از بهبود معیشت مردم، تأمین امنیت شغلی جوانان، ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی و پیمانکاری، نجات صندوقهای بازنشستگی، کاهش آسیبهای اجتماعی و رسیدگی به مشکلات حوزه سلامت و درمان وجود ندارد.
وی خاطرنشان کرد: سرمایه اصلی نظام جمهوری اسلامی در گرو رضایت و حفظ کرامت مردم است. در حوزه اقتصاد نیز راه نجات کشور، مردمیسازی واقعی اقتصاد، حمایت از تولید ملی، احیای تعاونیها و پشتیبانی عملی از تولیدکنندگان است.
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