آغاز واریز وجه سیزدهمین دوره فروش بهمن موتور در سه طرح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بهمن موتور، بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، فرآیند ثبت‌نام و واریز وجه از ساعت ۱۶ روز شنبه ۴ مهر آغاز خواهد شد و متقاضیان تا ساعت ۱۶ روز سه‌شنبه ۷ مهر فرصت دارند نسبت به تکمیل وجه اقدام کنند. منتخبین اصلی باید ضمن توجه به پیامک اطلاع‌رسانی، در مهلت تعیین‌شده به سامانه فروش بهمن موتور به نشانی sale.bahman.ir مراجعه کرده و مراحل تکمیل وجه خود را انجام دهند.

در این مرحله، فیدلیتی الیت تیپ ۲ با قیمت قطعی حدود ۵ میلیارد و ۱۷۶ میلیون تومان و اینوی هیبرید با قیمت قطعی حدود ۳ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان، در دو رنگ سفید و مشکی به فروش می‌رسند.

موعد تحویل خودرو برای متقاضیان طرح عادی و طرح جوانی جمعیت، هفته چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اعلام شده است. شرایط تحویل در طرح جایگزینی خودروهای فرسوده متفاوت است. در این طرح، خودرو ۳۰ روز کاری پس از واریز وجه، تکمیل پرونده، طی مراحل اسقاط خودروی فرسوده، پرداخت وجه دوم و انتقال و شارژ گواهی اسقاط در سامانه بهمن موتور تحویل خواهد شد.

بنابراین متقاضیان طرح فرسوده علاوه بر تکمیل فرآیند مالی، باید مراحل مربوط به اسقاط خودرو و ثبت گواهی اسقاط را نیز طبق ضوابط اعلام‌شده انجام دهند.