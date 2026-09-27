به گزارش خبرنگار مهر، علی کاظمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان زنجان با اشاره به اهمیت سرشماری ثبتی‌محور نفوس و مسکن اظهار کرد: در شرایط کنونی، بسیاری از تصمیمات مدیریتی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای به کیفیت داده‌ها وابسته است و نمی‌توان بر مبنای آمارهای غیرواقعی برای آینده تصمیم‌گیری کرد.

وی افزود: سرشماری دیگر صرفاً یک عملیات آماری نیست، بلکه ابزاری برای شناخت دقیق ظرفیت‌ها، نیازها و مسائل هر منطقه به شمار می‌رود و هرچه اطلاعات ثبت‌شده به واقعیت‌های موجود نزدیک‌تر باشد، امکان برنامه‌ریزی و مدیریت چالش‌ها نیز افزایش خواهد یافت.

فرماندار زنجان با بیان اینکه دوران ارائه آمارهای صوری با هدف جذب امکانات و اعتبارات باید پشت سر گذاشته شود، تصریح کرد: امروز هدف، دستیابی به آماری است که تصویر واقعی هر منطقه و شهروندان را ارائه کند تا تصمیمات مدیریتی بر پایه واقعیت‌های موجود اتخاذ شود.

کاظمی ادامه داد: در سرشماری جدید با توجه به استفاده از ظرفیت‌های دیجیتال و افزایش نظارت بر فرآیند ثبت اطلاعات، زمینه برای کاهش خطا و جلوگیری از ثبت داده‌های نادرست فراهم شده است، اما رعایت زمان‌بندی و فراهم کردن زیرساخت‌های مورد نیاز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی با اشاره به هم‌زمانی اجرای برخی مأموریت‌های گسترده اداری با مناسبت‌های مهم، گفت: اجرای عملیات سرشماری در کنار سایر برنامه‌ها و رویدادهای پیش‌رو می‌تواند نیاز به نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات لجستیکی را افزایش دهد و از این رو باید از هم‌اکنون برای تأمین و مدیریت این ظرفیت‌ها برنامه‌ریزی شود.

فرماندار زنجان در ادامه به جایگاه شهرستان زنجان در ساختار جمعیتی استان اشاره کرد و گفت: برآوردهای اولیه حاکی از وجود ۱۸۸ هزار و ۱۳۸ خانوار در شهرستان زنجان است که معادل ۵۰.۵ درصد از مجموع خانوارهای استان را شامل می‌شود.

کاظمی افزود: بر اساس برآوردهای موجود، از مجموع ۳۷۲ هزار و ۴۶۸ خانوار استان زنجان، بیش از نیمی در شهرستان زنجان سکونت دارند که همین موضوع اهمیت اجرای دقیق عملیات سرشماری در این شهرستان را دوچندان می‌کند.

وی با تشریح برنامه اجرای سرشماری ثبتی‌محور نفوس و مسکن در شهرستان زنجان اظهار کرد: ۵۱۱ حوزه آمارگیری برای اجرای این طرح در شهرستان پیش‌بینی شده که ۹۶ درصد آن‌ها در مناطق روستایی و بخش باقی‌مانده در مناطق شهری مستقر خواهند بود.

فرماندار زنجان گفت: این شهرستان دارای سه شهر، ۳۱۰ آبادی و یک هزار و ۴۰۱ نقطه فرعی است و برآورد اولیه تعداد خانوارها نیز ۱۸۸ هزار و ۱۳۸ خانوار اعلام شده است؛ با این حال، آمار نهایی پس از تکمیل فرآیند سرشماری و ثبت اطلاعات مبنای سال جاری مشخص خواهد شد.

کاظمی همچنین از تلاش کارکنان دستگاه‌های اجرایی شهرستان در طول سال گذشته قدردانی کرد و گفت: بخشی از فعالیت‌های کارکنان ممکن است در گزارش‌های رسمی انعکاس پیدا نکند، اما تلاش‌های میدانی و خدمت‌رسانی آنان با وجود محدودیت امکانات و حجم بالای کار، مورد توجه مسئولان قرار دارد.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی عمومی در اجرای سرشماری خاطرنشان کرد: اهمیت این طرح باید برای خانواده‌ها و همه ارکان جامعه تبیین شود، چرا که دستیابی به یک بانک اطلاعاتی دقیق و قابل اتکا بدون همکاری مردم امکان‌پذیر نیست.

فرماندار زنجان تأکید کرد: دقت در ارائه و ثبت اطلاعات، پرهیز از شتاب‌زدگی و مشارکت آگاهانه مردم می‌تواند زمینه تولید آماری معتبر را فراهم کند؛ آماری که مبنای تصمیم‌گیری‌های آینده، مدیریت بحران‌ها، برنامه‌ریزی خدمات و تخصیص منابع قرار خواهد گرفت.