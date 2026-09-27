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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۲۴

برگزاری بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی از سوی آیت الله مکارم شیرازی

برگزاری بزرگداشت آیت‌الله شبیری زنجانی از سوی آیت الله مکارم شیرازی

قم- مراسم بزرگداشت ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی از سوی آیت الله مکارم شیرازی در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی مراسم بزرگداشت ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌کند.

این مراسم روز سه‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵ و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(قدس سره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برپا خواهد شد.

آیت‌الله سیداحمد حسینی خراسانی سخنران این آیین است و در مراسم بزرگداشت ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.

وی عضو فقهای شورای نگهبان و نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری است.

کد مطلب 6960386

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