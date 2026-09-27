به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی مراسم بزرگداشت ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی را در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار می‌کند.



این مراسم روز سه‌شنبه هفتم مهرماه ۱۴۰۵ و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(قدس سره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برپا خواهد شد.



آیت‌الله سیداحمد حسینی خراسانی سخنران این آیین است و در مراسم بزرگداشت ارتحال آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی به ایراد سخنرانی می‌پردازد.



وی عضو فقهای شورای نگهبان و نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری است.