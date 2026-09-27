به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حیدری با اشاره به برنامهریزی انجام شده برای برگزاری مرحله دوم رزمایش «جانفدایان ایران امام رضایی» در شهرستان زنجان گفت: این رزمایش روز نهم مهرماه از ساعت ۹ صبح در خیابان شهید قرهجلو و با حضور مردم در قالب گردانهای «جانفدا» برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود بیش از ۲۰ هزار نفر در این مرحله از رزمایش در شهرستان زنجان حضور داشته باشند، افزود: برنامهریزی برای برگزاری این رویداد با توجه به استقبال مردم و ضرورت ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف انجام شده است.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان با اشاره به حضور مردم در میدانها و خیابانها از زمان آغاز جنگ رمضان در نهم اسفندماه، ادامه داد: بیش از ۳۵ میلیون نفر در سطح کشور برای شرکت در برنامه «جانفدایان ایران امام رضایی» ثبتنام کردهاند و این برنامه در استانها و شهرستانهای مختلف کشور دنبال میشود.
حیدری، حفظ انسجام مردم و نمایش آمادگی برای مقابله با تهدیدها را از اهداف برگزاری این رزمایش عنوان کرد و گفت: حفاظت از ایران اسلامی، تبعیت از ولایت فقیه و اعلام آمادگی و ایثار مردم برای پاسداری از تمامیت ارضی، امنیت ملی، ارزشها و دستاوردهای نظام از محورهای اصلی این برنامه است.
وی با تأکید بر اینکه برای حضور علاقهمندان در این رزمایش محدودیتی وجود ندارد، خاطرنشان کرد: همه افرادی که علاقهمند به حضور در این برنامه هستند میتوانند در آن شرکت کنند و انتظار میرود حضور مردم استان در این رویداد گسترده و پرشور باشد.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان با اشاره به برگزاری مرحله نخست این برنامه در اردیبهشتماه امسال در مجموعه سپاه ناحیه زنجان، تصریح کرد: مرحله دوم به دلیل پیشبینی حضور گسترده مردم، نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی، نهادها، ادارات و کارخانههاست.
وی افزود: در همین راستا جلساتی با دستگاههای مرتبط برگزار شده و برای جابهجایی شرکتکنندگان از شهرکهای اقماری نیز برنامهریزی لازم صورت گرفته است.
حیدری از مجموعههای مختلف خواست با توجه به ظرفیت و امکانات در اختیار خود، برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه با سپاه ناحیه زنجان همکاری کنند.
وی همچنین از حضور سخنران کشوری و اجرای برنامه توسط شاعران و مداحان استان در این رزمایش خبر داد و گفت: بخشهای مختلف فرهنگی و محتوایی نیز برای این برنامه پیشبینی شده است.
فرمانده سپاه ناحیه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح خودحفاظتی ادارات، نهادها و کارخانهها در سطح استان خبر داد و اظهار کرد: این طرح در چارچوب برنامههای ابلاغی و با همکاری بسیجیان برای صیانت از مجموعهها اجرا میشود.
حیدری با تأکید بر ضرورت توجه مدیران به الزامات حفاظتی و امنیتی، از مسئولان مجموعهها خواست اولویتها و ملاحظات حفاظتی خود را بازنگری کنند.
وی افزود: مدیران باید ضمن شناسایی نقاط ضعف احتمالی، نسبت به رفع نواقص موجود، از جمله در حوزه تجهیزات و دوربینهای نظارتی، اقدام کنند تا زمینه پیشگیری از بروز مشکلات و ارتقای سطح حفاظت از مجموعهها فراهم شود.
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