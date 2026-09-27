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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۷

آخرین وضعیت ۸ سد استان اصفهان؛ زاینده‌رود ۲۱۲ میلیون مترمکعب آب دارد

آخرین وضعیت ۸ سد استان اصفهان؛ زاینده‌رود ۲۱۲ میلیون مترمکعب آب دارد

اصفهان- معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای اصفهان با اشاره به آخرین وضعیت ذخیره ۸ سد این استان گفت: ذخیره سد زاینده‌رود به ۲۱۲ میلیون مترمکعب رسیده است.

خلیل دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت هشت سد استان اصفهان در آغاز سال آبی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ اظهار کرد: هم اینک مجموع ذخیره سدهای استان به ۲۳۹ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حجم سد مخزنی زاینده‌رود به ۲۱۲ میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۱۷ درصد ظرفیت مخزن این سد است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خاطرنشان کرد: سد مخزنی زاینده رود به عنوان بزرگترین سد این استان، ظرفیتی حدود یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب دارد و تامین کننده آب شرب و بهداشت، کشاورزی و صنعت و محیط‌زیست است.

دادخواه همچنین به آخرین وضعیت هفت سد دیگر استان در آغاز سال آبی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ اشاره کرد و افزود: سد گلپایگان در حال حاضر ۱۴.۴میلیون مترمکعب آب دارد.

وی ادامه داد: ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم نیز به سه میلیون مترمکعب رسیده و حجم سد حنا در ابن شهرستان معادل ۶ .۲ میلیون متر مکعب است؛ همچنین حجم سد کمانه سمیرم سه میلیون مترمکعب است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون دارای ۱.۷ میلیون مترمکعب ذخیره آبی و سد باغکل شهرستان خوانسار دارای ذخیره یک میلیون متر مکعب و سد آغچه در فریدونشهر معادل ۴۰۰ هزار متر مکعب آب است.

کد مطلب 6959981

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    نظرات

    • IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۵
      2 1
      پاسخ
      استانی که در تامین آب شرب مشکل داره چرا باید بیشترین تعداد کارخانه های آب‌بر رو داشته باشه

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