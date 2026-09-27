خلیل دادخواه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت هشت سد استان اصفهان در آغاز سال آبی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ اظهار کرد: هم اینک مجموع ذخیره سدهای استان به ۲۳۹ میلیون مترمکعب رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حجم سد مخزنی زاینده‌رود به ۲۱۲ میلیون مترمکعب رسیده که معادل ۱۷ درصد ظرفیت مخزن این سد است.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان خاطرنشان کرد: سد مخزنی زاینده رود به عنوان بزرگترین سد این استان، ظرفیتی حدود یک میلیارد و ۲۳۹ میلیون مترمکعب دارد و تامین کننده آب شرب و بهداشت، کشاورزی و صنعت و محیط‌زیست است.

دادخواه همچنین به آخرین وضعیت هفت سد دیگر استان در آغاز سال آبی ۱۴۰۵- ۱۴۰۶ اشاره کرد و افزود: سد گلپایگان در حال حاضر ۱۴.۴میلیون مترمکعب آب دارد.

وی ادامه داد: ذخیره سد قره‌آقاچ سمیرم نیز به سه میلیون مترمکعب رسیده و حجم سد حنا در ابن شهرستان معادل ۶ .۲ میلیون متر مکعب است؛ همچنین حجم سد کمانه سمیرم سه میلیون مترمکعب است.

معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای اصفهان ادامه داد: سد خمیران در تیران و کرون دارای ۱.۷ میلیون مترمکعب ذخیره آبی و سد باغکل شهرستان خوانسار دارای ذخیره یک میلیون متر مکعب و سد آغچه در فریدونشهر معادل ۴۰۰ هزار متر مکعب آب است.