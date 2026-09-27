پرچم ایران در دانشگاه بیرجند به اهتزاز درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و گرامیداشت چهل‌وششمین سالگرد هفته دفاع مقدس، مراسم روز پرچم با حضور دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه بیرجند در مقابل ساختمان سازمان مرکزی این دانشگاه برگزار شد.

در این مراسم، پرچم جمهوری اسلامی ایران به اهتزاز درآمد و شرکت‌کنندگان شعارهایی علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا سر دادند.

همچنین حاضران در این مراسم حمایت خود را از رهبر معظم انقلاب و رزمندگان اسلام اعلام و بر تداوم ایستادگی و مبارزه با آمریکا تا پیروزی تأکید کردند.