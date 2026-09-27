«ضرب» و روایت حماسه؛ استقبال مردم از نمایشگاه کنگره ۲۴۰۰ شهید

سرهنگ محمدعلی انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: تاکنون بازدیدکنندگان استقبال بسیار خوبی از نمایشگاه دومین کنگره ۲۴۰۰ شهید استان و اجرای میدانی «ضرب» داشتهاند.
وی با قدردانی از حضور مردم افزود: مردم ما همواره و در همه صحنهها حضور فعال دارند و حضور مردم در عرصهها و صحنههای مختلف، یکی از ویژگیهای بارز کشور و از عوامل اقتدار کشور است.
سرهنگ انصاری افزود: امروز هم مانند روزهای گذشته از ساعت ۱۶ در محل نمایشگاه دائمی بینالمللی استان میزبان مردم عزیز خواهیم بود و اجرای «ضرب» نیز برگزار میشود.
وی از مردم خراسان جنوبی دعوت کرد برای بازدید از نمایشگاه و اجرای میدانی «ضرب» در محل نمایشگاه بینالمللی بیرجند حضور پیدا کنند.
سرهنگانصاری افزود: در چارچوب دومین کنگره ملی شهدای خراسان جنوبی، ۲۸ اجلاسیه استانی برگزار شده که ۲۷ اجلاسیه تاکنون به اجرا درآمده و آخرین اجلاسیه نیز یک روز پیش از اجلاسیه اصلی برگزار خواهد شد.
وی گفت: اجلاسیه ملی شهدای خراسان جنوبی هفتم مهرماه با حضور مهمانان کشوری و اجرای برنامههای ویژه در محل نمایشگاه بینالمللی بیرجند برگزار میشود.
سرهنگ انصاری با اشاره به تولید آثار هنری برای اجلاسیه پایانی تصریح کرد: یک سرود ویژه کنگره با محوریت شهدای استان تولید شده که در جریان اجرای نمایش «سرو» اجرا خواهد شد و گروهی ۱۶۸ نفره نیز برای اجرای این سرود برنامهریزی شده است.
سخنگوی سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با اشاره به بازنگری آمار شهدای استان بیان کرد: پس از بررسی پروندههای بنیاد شهید و استعلام از ثبت احوال درباره محل تولد شهدا، تعداد شهدای منتسب به خراسان جنوبی به دو هزار و ۴۲۷ شهید رسیده است.
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