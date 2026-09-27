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۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۱

امکان تحصیل بدون آزمون مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ناگویا فراهم شد

امکان تحصیل بدون آزمون مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ناگویا فراهم شد

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان از فراهم بودن امکان استفاده مدال‌آوران بازی‌های آسیایی ناگویا از ظرفیت پذیرش بدون آزمون در رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی دانشگاه‌های دولتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، مصطفی زارعی با اشاره به سیاست‌های کلان کشور در زمینه حمایت از نخبگان و قهرمانان ورزشی اظهار کرد: از سال‌ ۱۳۶۸ براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در راستای حمایت از قهرمانان ورزشی و فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل آنان، امکان پذیرش بدون آزمون در رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی در دانشگاه‌های دولتی در هر سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد.

وی افزود: این ظرفیت طی سال‌های گذشته مورد استفاده جمع قابل توجهی از قهرمانان، مدال‌آوران و مربیان ورزشی کشور قرار گرفته و زمینه ادامه تحصیل آنان را در دانشگاه‌های کشور فراهم کرده است. بسیاری از این افراد، امروز از مدیران، مربیان و چهره‌های مؤثر ورزش کشور هستند.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با اشاره به برگزاری بازی‌های آسیایی ناگویا تصریح کرد: این ظرفیت برای قهرمانان و مدال‌آوران واجد شرایط این رقابت‌ها نیز قابل استفاده است و ورزشکارانی که شرایط لازم را داشته و تمایل به ادامه تحصیل در رشته تربیت‌بدنی و علوم ورزشی داشته باشند، می‌توانند از این امکان بهره‌مند شوند.

زارعی ادامه داد: قهرمانان متقاضی می‌توانند درخواست خود را از طریق فدراسیون ورزشی مربوطه به وزارت ورزش و جوانان و دفتر امور مشترک فدراسیون‌ها ارسال کنند. در ادامه، وزارت ورزش و جوانان موضوع را با اداره‌کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان هماهنگ می‌کند تا پرونده متقاضیان در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی و فرایند پذیرش آنان انجام شود.

وی با تأکید بر اینکه این ظرفیت صرفاً مربوط به ورود و پذیرش در دانشگاه است، گفت: پذیرش بدون آزمون به معنای معافیت قهرمانان از ضوابط آموزشی دانشگاه نیست؛ بلکه این امتیاز تنها مسیر ورود به دانشگاه را تسهیل می‌کند و پس از پذیرش، دانشجویان قهرمان همانند سایر دانشجویان موظف به رعایت قوانین و مقررات آموزشی، حضور در کلاس‌ها، شرکت در آزمون‌ها و احراز شرایط لازم برای ادامه تحصیل هستند.

مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون‌های ورزشی و سایر دستگاه‌های مرتبط، امکان استفاده قهرمانان واجد شرایط بازی‌های آسیایی ناگویا از این ظرفیت در سال تحصیلی جاری فراهم شود تا آنان بتوانند در کنار فعالیت حرفه‌ای ورزشی، مسیر تحصیل و پیشرفت علمی خود را نیز دنبال کنند و در آینده مدیران شایسته ای در ورزش داشته باشیم.

کد مطلب 6960480
زهرا سیفی

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