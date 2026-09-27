به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور دانشجویان، مصطفی زارعی با اشاره به سیاستهای کلان کشور در زمینه حمایت از نخبگان و قهرمانان ورزشی اظهار کرد: از سال ۱۳۶۸ براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، در راستای حمایت از قهرمانان ورزشی و فراهم کردن زمینه ادامه تحصیل آنان، امکان پذیرش بدون آزمون در رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی در دانشگاههای دولتی در هر سه مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری وجود دارد.
وی افزود: این ظرفیت طی سالهای گذشته مورد استفاده جمع قابل توجهی از قهرمانان، مدالآوران و مربیان ورزشی کشور قرار گرفته و زمینه ادامه تحصیل آنان را در دانشگاههای کشور فراهم کرده است. بسیاری از این افراد، امروز از مدیران، مربیان و چهرههای مؤثر ورزش کشور هستند.
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با اشاره به برگزاری بازیهای آسیایی ناگویا تصریح کرد: این ظرفیت برای قهرمانان و مدالآوران واجد شرایط این رقابتها نیز قابل استفاده است و ورزشکارانی که شرایط لازم را داشته و تمایل به ادامه تحصیل در رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی داشته باشند، میتوانند از این امکان بهرهمند شوند.
زارعی ادامه داد: قهرمانان متقاضی میتوانند درخواست خود را از طریق فدراسیون ورزشی مربوطه به وزارت ورزش و جوانان و دفتر امور مشترک فدراسیونها ارسال کنند. در ادامه، وزارت ورزش و جوانان موضوع را با ادارهکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان هماهنگ میکند تا پرونده متقاضیان در سریعترین زمان ممکن بررسی و فرایند پذیرش آنان انجام شود.
وی با تأکید بر اینکه این ظرفیت صرفاً مربوط به ورود و پذیرش در دانشگاه است، گفت: پذیرش بدون آزمون به معنای معافیت قهرمانان از ضوابط آموزشی دانشگاه نیست؛ بلکه این امتیاز تنها مسیر ورود به دانشگاه را تسهیل میکند و پس از پذیرش، دانشجویان قهرمان همانند سایر دانشجویان موظف به رعایت قوانین و مقررات آموزشی، حضور در کلاسها، شرکت در آزمونها و احراز شرایط لازم برای ادامه تحصیل هستند.
مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان خاطرنشان کرد: امیدواریم با همکاری وزارت ورزش و جوانان، فدراسیونهای ورزشی و سایر دستگاههای مرتبط، امکان استفاده قهرمانان واجد شرایط بازیهای آسیایی ناگویا از این ظرفیت در سال تحصیلی جاری فراهم شود تا آنان بتوانند در کنار فعالیت حرفهای ورزشی، مسیر تحصیل و پیشرفت علمی خود را نیز دنبال کنند و در آینده مدیران شایسته ای در ورزش داشته باشیم.
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