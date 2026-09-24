به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «پادشاه رنگ‌ها» با رویکردی فانتزی و ماجراجویانه، اجرای خود را در تماشاخانه مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد آغاز کرد.

این نمایش که با نویسندگی مهدی مؤذنی و یاسمن حیدری خلق شده، داستان جنگلی را روایت می‌کند که در پی حضور یک روباه مرموز، رنگ‌های خود را از دست داده و حیواناتش ناپدید شده‌اند.

در این میان، کارآگاه گربه «جکسون» به همراه یک سگ بازیگوش و یک درخت، برای کشف راز ناپدید شدن رنگ‌ها و بازگرداندن پادشاه رنگ‌ها به جنگل، راهی سفری پرهیجان می‌شوند.

‌این نمایش در سه شب آخر هر هفته ساعت ۱۹ در تماشاخانه مؤسسه آموزش عالی فردوس، واقع در بلوار شهید کلاهدوز، کلاهدوز ۳۰، اسفندیانی ۴، بین اسفندیانی ۴/۷ و ۴/۸ اجرا می‌شود. تهیه بلیت از طریق سایت گیشات امکان‌پذیر است.

عوامل این کار نویسندگان: مهدی مؤذنی، یاسمن حیدری، تهیه‌کننده و کارگردان: مهدی مؤذنی، دستیار کارگردان و طراح گریم: یاسمن حیدری، بازیگران: مهدی مؤذنی، یاسمن حیدری، مرتضی خدیوی‌زند، سام شفیعی، ابوالفضل اعرابی‌پور، سجاد بیگلری، گروه فرم: یگانه ژولیده، نهال عبدالهیان، ساغر قدیمی، بردیا پرواز، امیر ارسلان استادی مقدم، آرتا مکتبی، مائده رمضانی، مهرناز میری، نگار ژولیده، طراحی و اجرا (پوستر، لباس، صحنه، موسیقی): گروه مِه‌یاس، مدیر روابط عمومی: محسن رستگار مقدم، مدیر رسانه: داوود محمدی، عکاس و ساخت تیزر: علی عدالتیان، تبلیغات ویدیویی و موشن: محمد یعقوبی، تنظیم و مسترینگ: گروه مِه‌یاس، مدیر صحنه: محمد سجاد غلامزاده، اتاق فرمان: حسین عرفانیان، دوخت لباس: فاطمه قنبری هستند.