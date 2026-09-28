«کمدیِ انتخابات» در قزوین به روی صحنه رفت

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از کتاب «هشت نمایشنامهی کوتاه برای اجراهای تجربی، دانشجویی، حرفهای و…» نوشته حامد مکملی و منتشرشده توسط انتشارات شمع آوید، روز دوشنبه شب در تماشاخانه علامه رفیعی قزوین برگزار شد.
پهمزمان با رونمایی از این مجموعه نمایشنامه، نمایش «کمدیِ انتخابات» به کارگردانی حامد مکملی نیز روی صحنه رفت.
کتاب «هشت نمایشنامهی کوتاه برای اجراهای تجربی، دانشجویی، حرفهای و…» شامل هشت نمایشنامه کوتاه با رویکردی کمینهگراست که برای اجراهای کمبازیگر و فضاهای تجربی، دانشجویی، جشنوارهای و حرفهای نوشته شدهاند.
«تردید»، «سوسکها»، «مزاحمِ چهارراه»، «عشقبازی»، «این فقط یه رسمه»، «کمدیِ انتخابات»، «قرمز» و «زندانی» هشت نمایشنامه این مجموعه هستند.
نمایش «کمدیِ انتخابات» به کارگردانی حامد مکملی، یکی از هشت نمایشنامه این مجموعه، از امروز ششم مهر تا سیزدهم مهرماه ۱۴۰۵ در تماشاخانه علامه رفیعی قزوین اجرا خواهد شد.
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