ظهرابی: ۹ مصدوم سانحه اتوبوس کرمانشاه ترخیص شدند

کیان ظهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت مصدومان سانحه واژگونی اتوبوس مسافربری اظهار کرد: این حادثه ساعت ۴:۴۵ بامداد شنبه چهارم مهرماه برای یک دستگاه اتوبوس مسافربری در مسیر کرمانشاه به تهران رخ داد.

وی افزود: اتوبوس در محور همدان ـ ساوه و در کیلومتر ۲۵ ساوه دچار واژگونی شد و در مجموع ۳۳ مسافر در این وسیله نقلیه حضور داشتند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه تصریح کرد: در پی این سانحه، ۱۱ نفر شامل هشت مرد و سه زن در محل حادثه جان خود را از دست دادند و ۲۲ نفر نیز مصدوم شدند.

ظهرابی ادامه داد: در میان مصدومان این حادثه ۱۵ مرد، شش زن و یک دختر ۱۲ ساله حضور دارند که پس از انتقال به مراکز درمانی ساوه، تحت اقدامات پزشکی قرار گرفتند.

وی درباره محل بستری مصدومان گفت: ۱۷ نفر از مصدومان در بیمارستان شهید مدرس ساوه و پنج نفر دیگر در بیمارستان شهید چمران این شهرستان پذیرش شدند و روند درمان آنها در این مراکز ادامه پیدا کرد.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس آخرین گزارش، تاکنون ۹ نفر از مصدومان پس از دریافت خدمات درمانی از بیمارستان‌ها ترخیص شده‌اند و سایر افراد همچنان تحت مراقبت و درمان قرار دارند.

ظهرابی در پایان اظهار کرد: در حال حاضر دو نفر از مصدومان بستری در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند و وضعیت سایر مصدومان نیز در مراکز درمانی ساوه پیگیری می‌شود.