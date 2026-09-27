  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۱

انتقاد مقام روس از اقدامات غرب برای تضعیف کار شورای قطب شمال

انتقاد مقام روس از اقدامات غرب برای تضعیف کار شورای قطب شمال

مدیر اداره امور اروپایی در وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: اقدامات غرب برای تضعیف کار شورای قطب شمال به طور جدی به کارآمدی و وجهه شورا ضربه وارد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر اداره امور اروپایی در وزارت امور خارجه روسیه در مصاحبه ای اعلام کرد: اقدامات غرب برای تضعیف کار شورای قطب شمال به طور جدی به کارآمدی و وجهه شورا ضربه وارد می‌کند.

مدیر اداره امور اروپایی در وزارت امور خارجه روسیه در این خصوص ادامه داد: دلیل این است که در حال حاضر تعامل بین کشورهای عضو این شورا متوقف شده است و به تحریک غرب جلسات کمیته مقامات ارشد برگزار نمی‌شود.

ولادیسلاو ماسلنیکوف سپس اضافه کرد: علیرغم ناکارآمدی آشکار سازمان امنیت و همکاری اروپا در حل مناقشات، مسکو به این سازمان به عنوان بستری برای تبادل نظر در مورد مسائل منطقه‌ای علاقه‌مند است و به آن توجه دارد.

مقام روس: سازمان امنیت و همکاری اروپا در زمینه حل و فصل مناقشات ناکارآمد است.

ولادیسلاو ماسلنیکوف، مدیر اداره امور اروپایی وزارت امور خارجه روسیه به ریانووستی گفت،

کد مطلب 6960638

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها