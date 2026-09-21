حسن هانیزاده، درباره نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی پیشنویس طرح «اسنپبک» از سوی فرانسه، آلمان و انگلیس اظهار کرد: این نشست نشاندهنده وجود شکاف و قطببندیهای جدی در ساختار شورای امنیت سازمان ملل است.
وی افزود: سه کشور اروپایی درصدد بودند در قالب پیشنویس قطعنامه، زمینه بازگشت تحریمهای پیش از توافق هستهای سال ۲۰۱۵ و فعال شدن سازوکار اسنپبک را فراهم کنند، اما این اقدام با مخالفت و وتوی روسیه و چین مواجه شد.
هانیزاده با اشاره به اختلاف دیدگاه میان اعضای دائم شورای امنیت، گفت: از یک سو، آمریکا، انگلیس و فرانسه قرار دارند که در قبال ایران مواضع نزدیک و مشترکی دارند و تلاش میکنند از طریق استفاده ابزاری از شورای امنیت به تنوعی به اهداف خود دست یابند و سایر کشورها را تحت تاثیر سیاست های خودشان قرار دهند؛ در مقابل، روسیه و چین بهعنوان دو عضو دارای حق وتو، با این رویکرد مخالفت کردهاند.
کارشناس مسائل بینالملل ادامه داد: وتوی مشترک روسیه و چین را میتوان پیامی سیاسی در حمایت از تداوم همکاری ایران با نهادهای بینالمللی، از جمله آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای امنیت، تلقی کرد. از این منظر، مسکو و پکن تلاش کردهاند بر ضرورت حلوفصل موضوع هستهای ایران از مسیرهای دیپلماتیک و چندجانبه تأکید کنند.
وی در پایان گفت: از منظر سیاسی، مخالفت روسیه و چین با پیشنویس مورد حمایت کشورهای اروپایی میتواند برای ایران یک دستاورد دیپلماتیک تلقی شود و همزمان نشاندهنده تشدید اختلافات میان قدرتهای بزرگ در شورای امنیت و شکلگیری آرایشهای جدید در این نهاد بینالمللی باشد؛ امریکا با وتوی روسیه و چین شکست سیاسی بزرگی را متحمل شده است.
کارشناس مسائل بینالملل گفت: مخالفت روسیه و چین با پیشنویس مورد حمایت کشورهای اروپایی میتواند برای ایران یک دستاورد دیپلماتیک تلقی شود و نشانهای از تشدید قطببندی در شورای امنیت است.
حسن هانیزاده، درباره نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی پیشنویس طرح «اسنپبک» از سوی فرانسه، آلمان و انگلیس اظهار کرد: این نشست نشاندهنده وجود شکاف و قطببندیهای جدی در ساختار شورای امنیت سازمان ملل است.
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