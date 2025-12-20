  1. استانها
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۴۸

یادواره شهدای شهرستان دشتستان برگزار می‌شود

یادواره شهدای شهرستان دشتستان برگزار می‌شود

بوشهر- فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه (ع) دشتستان گفت: حجت‌الاسلام حسن مصلح رئیس شورای سیاستگذاری یادواره شهدای شهرستان دشتستان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهسوار حاجی‌پور در دیدار با حجت‌الاسلام حسن مصلح امام جمعه شهرستان دشتستان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سپاه شهرستان و برنامه‌های پیش رو، به نمایندگی از سردار حمید خرم‌دل فرمانده سپاه امام صادق (ع) و دبیرکل کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر حکم ریاست شورای سیاستگذاری یادواره شهدای شهرستان دشتستان را به حجت‌الاسلام مصلح تقدیم کرد.

سرهنگ حاجی‌پور در این جلسه، ضمن تأکید بر اهمیت زنده نگه‌داشتن یاد و خاطره شهدا، از نقش محوری امام جمعه دشتستان در ارتقای برنامه‌های فرهنگی و معنوی شهرستان تقدیر کرد.

حجت‌الاسلام مصلح نیز ضمن قدردانی از فرماندهی سپاه استان و شهرستان، بر ضرورت گسترش برنامه‌های مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ شهدا مسئولیتی خطیر و وظیفه‌ای ملی و دینی است که به واسطه آن می‌توان ارزش‌های انقلاب اسلامی و راه شهدا را برای نسل‌های آینده تبیین کرد.

