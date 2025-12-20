به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهسوار حاجیپور در دیدار با حجتالاسلام حسن مصلح امام جمعه شهرستان دشتستان ضمن ارائه گزارشی از عملکرد سپاه شهرستان و برنامههای پیش رو، به نمایندگی از سردار حمید خرمدل فرمانده سپاه امام صادق (ع) و دبیرکل کنگره ملی سرداران، امیران و ۲ هزار شهید استان بوشهر حکم ریاست شورای سیاستگذاری یادواره شهدای شهرستان دشتستان را به حجتالاسلام مصلح تقدیم کرد.
سرهنگ حاجیپور در این جلسه، ضمن تأکید بر اهمیت زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا، از نقش محوری امام جمعه دشتستان در ارتقای برنامههای فرهنگی و معنوی شهرستان تقدیر کرد.
حجتالاسلام مصلح نیز ضمن قدردانی از فرماندهی سپاه استان و شهرستان، بر ضرورت گسترش برنامههای مرتبط با ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و گفت: ترویج فرهنگ شهدا مسئولیتی خطیر و وظیفهای ملی و دینی است که به واسطه آن میتوان ارزشهای انقلاب اسلامی و راه شهدا را برای نسلهای آینده تبیین کرد.
نظر شما