درخشش ووشوکاران خراسان جنوبی با کسب ۱۳ مدال در مسابقات قهرمانی کشور

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ووشوی پسران خراسان جنوبی با مربیگری خرمشاد، لعل و کاووسی در مسابقات ووشو قهرمانی کشور که به میزبانی مشهد برگزار شد، موفق به کسب ۱۳ مدال شد.

در بخش ساندا و رده سنی نونهالان، امیرحسین سالخورده در وزن منفی ۳۲ کیلوگرم و محمدصادق شبانی در وزن منفی ۳۶ کیلوگرم به مدال طلا دست یافتند.

سیدمحمدجواد شواکندی در وزن منفی ۲۸ کیلوگرم و محمدامین یوسفی در وزن منفی ۳۹ کیلوگرم نیز مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کردند.

در رده سنی نوجوانان، سامان حیدری در وزن منفی ۵۲ کیلوگرم و ابوالفضل زراعتگر آبیز در وزن منفی ۶۰ کیلوگرم به مدال برنز دست یافتند.

در رده سنی بزرگسالان بخش ساندا نیز صالح کامیاب در وزن منفی ۸۰ کیلوگرم مدال برنز این مسابقات را از آن خود کرد.

در بخش تالو و رده سنی نونهالان، امیرعباس خرمشاد در فرم تای‌چی‌چوان و محمدیاسین سبزبان در فرم سن‌لو به مدال نقره دست یافتند.

در رده سنی بزرگسالان بخش تالو نیز علی معروف در فرم دائو سنتی مدال طلا، ایمان برزگر در فرم سنتی بدون سلاح و روح‌الله ملکانه در فرم دائو سنتی مدال نقره و ایمان برزگر در فرم سنتی سلاح بلند (چیانگ) مدال برنز کسب کردند.