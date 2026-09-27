به گزارش خبرنگار مهر، الیاس گل‌محمدزاده جانشین فرمانده سپاه عاشورا عصر یکشنبه در حاشیه افتتاح نیروگاه خورشیدی ۴۴۰ کیلوواتی بناب اظهار کرد: این نیروگاه با مشارکت جمعی از سرمایه‌گذاران و در قالب تعاونی و با استفاده از تسهیلات اشتغال‌زایی راه‌اندازی شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۱۸ میلیارد تومان هزینه شده که بخشی از منابع مورد نیاز نیز توسط سرمایه‌گذاران تأمین شده است.

جانشین فرمانده سپاه عاشورا توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را یکی از ظرفیت‌های مهم برای تأمین بخشی از نیاز کشور به برق دانست و گفت: گسترش نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند در کاهش ناترازی برق و افزایش ظرفیت تولید انرژی مؤثر باشد.

گل‌محمدزاده با اشاره به نقش مشارکت مردم در اجرای طرح‌های انرژی خورشیدی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران برای توسعه این بخش تأکید کرد و افزود: ظرفیت‌های موجود در حوزه انرژی خورشیدی می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در تولید برق و تأمین انرژی را فراهم کند.

فعالیت ۶۱ صندوق قرض‌الحسنه مردم‌یاری در بناب

وی در ادامه با اشاره به فعالیت صندوق‌های قرض‌الحسنه مردم‌یاری و خوداشتغالی در بناب گفت: ۶۱ صندوق قرض‌الحسنه در این شهرستان فعال است که ۱۹۴ سرگروه زن و مرد و هفت هزار و ۳۷۰ نفر عضو آن هستند.

جانشین فرمانده سپاه عاشورا افزود: این صندوق‌ها با تمرکز بر حمایت از اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی خرد، زمینه پرداخت تسهیلات برای راه‌اندازی و توسعه مشاغل خانگی و خوداشتغالی را فراهم کرده‌اند.

وی ادامه داد: گردش مالی ماهانه این صندوق‌ها به طور میانگین حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است و تسهیلات پرداختی برای فعالیت‌هایی از جمله تولید رشته، دامداری، نانوایی، تولید نان روغنی، گلدوزی، لحاف‌دوزی و تولید و فرآوری عرقیات گیاهی اختصاص می‌یابد.

گل‌محمدزاده تقویت صندوق‌های قرض‌الحسنه مردم‌یاری را در توسعه اشتغال خرد مؤثر دانست و گفت: گسترش این صندوق‌ها می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر مردم در ایجاد فرصت‌های شغلی و رونق فعالیت‌های اقتصادی در شهرستان را فراهم کند.