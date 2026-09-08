تخصیص ۵۲۲۶ هکتار اراضی ملی آذربایجان شرقی برای نیروگاه خورشیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضی الهیان روز سه شنبه با اشاره به ظرفیت قابل توجه آذربایجان شرقی در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اظهار کرد: تاکنون ۵۲ هزار هکتار از اراضی ملی مستعد احداث نیروگاه‌های خورشیدی در استان شناسایی و برای بررسی و اجرای طرح‌های مرتبط به شرکت‌های توزیع نیروی برق و برق منطقه‌ای معرفی شده است.

وی افزود: از مجموع اراضی شناسایی‌ شده، برای یک هزار و ۶۴۱ هکتار قرارداد منعقد شده و فرآیند واگذاری این اراضی برای اجرای طرح‌های احداث نیروگاه خورشیدی انجام شده است.

الهیان با اشاره به بخشی از ظرفیت ایجاد شده در این مسیر گفت: در حال حاضر نیروگاه‌های خورشیدی در سطح ۳۲۴ هکتار از اراضی ملی واگذار شده به بهره‌برداری رسیده‌اند که مجموع ظرفیت تولید آنها ۲۱۶.۶ مگاوات است.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان‌شرقی ادامه داد: توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از ظرفیت‌های مهم برای تامین انرژی پایدار محسوب می‌شود و منابع طبیعی استان نیز با شناسایی اراضی مستعد و معرفی آنها، زمینه اجرای طرح‌های نیروگاه خورشیدی را با رعایت ضوابط و مقررات فراهم می‌کند.

وی تاکید کرد: استفاده از ظرفیت اراضی ملی مستعد برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، علاوه بر کمک به گسترش انرژی‌های پاک می‌تواند زمینه افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر در آذربایجان‌شرقی را فراهم کند.