سفر نتانیاهو به امارات و دیدار با «بن زاید»

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های رژیم صهیونیستی از جمله «کانال ۱۲» گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اسرائیل، امروز در ابوظبی با محمد بن‌زاید، رئیس امارات، دیدار کرده است.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو تمام روز را در امارات سپری کرده است. منابع رسمی دو طرف تاکنون این خبر را تایید و یا تکذیب نکرده‌اند.

برخی از رسانه های رژیم صهیونیستی گزارش دادند که نتانیاهو درباره ایران با بن زاید گفتگو کرده است.

گفتنی است روند عادی‌سازی روابط میان امارات و رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۹ و با افزایش تماس‌های دیپلماتیک و همکاری‌های غیررسمی آغاز شد. در همان سال، امارات میزبان نشست‌های مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی‌های تجدیدپذیر (IRENA) شد و در ادامه، دفتر نمایندگی رژیم صهیونیستی در مقر این نهاد در ابوظبی در سال ۲۰۱۵ افتتاح شد؛ اقدامی که یکی از مهم‌ترین گام‌های علنی در مسیر عادی‌سازی روابط دو طرف بود.

همچنین امارات و رژیم اسرائیل در سال ۲۰۲۰ و در چارچوب «توافق ابراهیم» روابط دیپلماتیک برقرار کردند و از آن زمان همکاری‌های سیاسی، اقتصادی و امنیتی میان این دو رژیم گسترش یافته است.