به گزارش خبرنگار مهر، مهدیهسادات قافلهباشی یکشنبه شب در نخستین کارگاه دائمی دختران، نوجوان و جوان جمعیت هلالاحمر استان قزوین، با تأکید بر اهمیت شنیدن دغدغههای نسل جوان اظهار کرد: این کارگروه با هدف شنیدن نیازها و تبدیل پیشنهادهای جوانان به مصوبات اجرایی شکل گرفته است.
وی افزود: مطالبات مطرحشده در این کارگروه، در صورت نیاز، از سطح استان تا سطح ملی پیگیری خواهد شد تا مسائل و پیشنهادهای دختران در مسیر تصمیمگیری و برنامهریزی مورد توجه قرار گیرد.
دبیر کارگروه دائمی دختران، نوجوان و جوان استان قزوین با اشاره به ظرفیتهای فکری و اجتماعی دختران گفت: انتظار داریم دختران با نگاه گسترده و فراتر از مسائل فردی، ایدههای خود را برای توسعه استان قزوین و کشور مطرح کنند و در ارائه راهکار برای مسائل جامعه مشارکت داشته باشند.
قافلهباشی همچنین بر استمرار گفتوگو با دختران و استفاده از دیدگاههای آنان در برنامهریزیها تأکید کرد و افزود: شنیدن مستقیم مطالبات کمک میکند مسائل از زبان خود دختران مطرح شود و پیشنهادهای ارائهشده بتواند در مسیر پیگیری و تبدیل شدن به برنامههای عملیاتی قرار گیرد.
وی خاطرنشان کرد: این کارگروه باید به فضایی برای طرح ایدههای جدید و شناسایی ظرفیتهای دختران تبدیل شود و زمینه مشارکت بیشتر آنان در موضوعات اجتماعی و توسعهای فراهم شود.
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