رویداد «دختران حاج قاسم»به دنبال آموزش شبهه شناسی به نوجوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یوسف پورآرین در مراسم افتتاحیه رویداد آموزشی و توانمندسازی کنشگران فرهنگی و اجتماعی ویژه دختران حاج قاسم که بعد از ظهر شنبه در اردوگاه شهدای هفتم تیر رامسر برگزار شد، اظهار کرد: امروز ما در کنار نسل جوان و نوجوان گرد هم آمدیم تا هم عهد شویم که بتوانیم به عنوان سربازان این نظام برای این انقلاب و نظام مفید فایده باشیم.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان قزوین بیان کرد: به تعبیر رهبر انقلاب ما اکنون در یک پیچ تاریخی حساس قرار گرفتهایم که برای مواجه با این برهه حساس لازم است ابتدا نقش خود را مشخص کرده و سپس بتوانیم نسبت به این نقش احساس مسئولیت داشته باشیم و این سربازی را به نحو شایستهای بجا بیاوریم.
وی ادامه داد: رویداد آموزشی و توانمندسازی کنشگران فرهنگی و اجتماعی دختران حاج قاسم اتفاق بزرگی بود که به سبب این اتفاق، اتفاقات خوب بسیاری در حال وقوع است.
این مسئول ابراز کرد: در این رویداد شبهه مهمی مطرح میشود و دختران حاج قاسم در قالب گروههای متعدد زیر نظر ۲۰ مربی به بررسی و حل شبهه میپردازند که در نهایت به بهترین پاسخ دست خواهند یافت.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین برکات این رویداد تقویت روحیه تیمی بین دانشآموزان و تشکیل گروههای مستمر دوستی است که در اقصا نقاط استان ایجاد میشود و دختران حاج قاسم با کسب مهارت از این دوره میتوانند در جای جای استان فعالیت خود را ادامه دهند.
پورآرین مطرح کرد: امیدواریم در جایگاه تبلیغات اسلامی استان بتوانیم زمینه ساز رقم خوردن اتفاقات بزرگ مثبت در استان شویم که این اتفاقات در گرو همدلی و همراهی نسل جوان و نوجوان است.
این مسئول تاکید کرد: در نظر داریم به همت دختران حاج قاسم که همان دختران انقلاب هستند بتوانیم زنجیره مستمری از نسل جوان را در استان تشکیل دهیم و به همت این زنجیره اتفاقات مهم فرهنگی و اجتماعی را در استان رقم بزنیم.
وی در پایان گفت: برنامه ما برای سال جاری تقویت شبکه دختران حاج قاسم در استان و افزودن هزار نوجوان و جوان به شبکه دختران حاج قاسم و پسران نوآوین است.
گفتنی است در این رویداد بیش از ۳۰۰ نوجوان و جوان دختر با شرکت در کارگاههای متعدد به طرح شبهههای روز جامعه و رفع آن میپردازند و پس از سپری کردن دوره رقابتی در دفاع از مسئله و طریقه پردازش آن برترین گروه تقدیر خواهد شد.
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