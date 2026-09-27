محبی: درآمد زکات استان بوشهر به ۲۱۶ میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فرید محبی یکشنبه شب در همایش تکریمی ـ ترویجی زکات استان بوشهر با اشاره به روند رو به رشد پرداخت زکات در استان گفت: درآمدهای زکات استان که در آغاز فعالیت‌های این حوزه حدود پنج میلیون تومان بود، در ۶ ماهه نخست سال جاری به ۲۱۶ میلیارد تومان افزایش یافته است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی ره استان بوشهر ضمن عرض خیر مقدم در ادامه بیان کرد: توسعه فرهنگ زکات در استان با همراهی نماینده ولی فقیه، ائمه جمعه، فرمانداران، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستاها و سایر دستگاه‌های اجرایی دنبال شده و این همکاری‌ها موجب رشد قابل توجه تعداد مؤدیان و گسترش روستاهای مشمول زکات شده است.

وی افزود: با تقویت فعالیت‌های فرهنگی، تبلیغی و اجرایی، اقدامات اساسی در روستاهای مشمول زکات انجام شده و مشارکت مجموعه‌های مختلف از جمله سازمان تبلیغات اسلامی، روحانیون و مبلغان، صدا و سیما و شوراهای زکات شهرستان‌ها و بخش‌ها نیز در این مسیر افزایش یافته است.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر با اشاره به ورود جدی‌تر این نهاد به اجرای پروژه‌های عمرانی زکات گفت: با پیگیری‌های انجام‌شده و همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، برای نخستین بار اعتبارات تملک دارایی برای پروژه‌های زیربنایی و عام‌المنفعه زکات اختصاص یافت و حدود ۶ پروژه در شورای برنامه‌ریزی استان و شهرستان‌ها برای دریافت اعتبار مطرح و تأمین اعتبار شدند.

محبی ادامه داد: این اقدام می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد یک رویه مستمر برای اختصاص اعتبارات تملک دارایی به پروژه‌های عام‌المنفعه زکات در سال‌های آینده باشد و به اجرای طرح‌های زیرساختی مورد نیاز جامعه کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت حمایت‌های مالی از پروژه‌های زکات، پیشنهاد کرد: سازوکاری برای پیش‌بینی اعتبارات تشویقی و مشارکت کمیته امداد در پروژه‌های عام‌المنفعه زکات در بودجه این نهاد ایجاد شود تا روند جذب و مدیریت اعتبارات و اجرای پروژه‌ها با سهولت بیشتری انجام گیرد.

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر همچنین خواستار ابلاغ وظایف دستگاه‌های اجرایی در حوزه زکات به صورت ملی شد و گفت: با توجه به تعدد مسئولیت‌های دستگاه‌های اجرایی، لازم است تکالیف دستگاه‌ها در حوزه زکات به شکل مشخص و ملی ابلاغ شود تا مجموعه‌های استانی نیز وظایف و مسئولیت‌های خود را با جدیت و انسجام بیشتری دنبال کنند.

محبی با قدردانی از همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان در اختصاص اعتبارات پروژه‌های عام‌المنفعه زکات، تأکید کرد: استمرار همکاری دستگاه‌های اجرایی و تقویت هماهنگی میان اعضای شورای زکات می‌تواند زمینه توسعه بیشتر این فریضه و اجرای طرح‌های عام‌المنفعه در استان بوشهر را فراهم کند.



همایش تکریمی ـ ترویجی زکات استان بوشهر با هدف ترویج فرهنگ زکات، تجلیل از مؤدیان و مروجان این فریضه الهی و بررسی راهکارهای توسعه عدالت اجتماعی و فقرزدایی، با حضور مسئولان کشوری و استانی در بوشهر برگزار شد.