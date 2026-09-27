استاندار بوشهر: زکات ظرفیت ارزشمندی برای تقویت همبستگی اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع یکشنبه شب در همایش تکریمی ـ ترویجی زکات استان بوشهر با تأکید بر ظرفیت اجتماعی فریضه زکات گفت: زکات علاوه بر یک تکلیف شرعی، ظرفیتی ارزشمند برای مشارکت مردم، تقویت همبستگی اجتماعی، حمایت از نیازمندان و اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای در مناطق کمبرخوردار است.
استاندار بوشهر اظهار کرد: مردم استان بوشهر به دلیل دینداری، روحیه خیرخواهی و مسئولیتپذیری اجتماعی، همواره در انجام فریضه زکات و فعالیتهای خیرخواهانه مشارکت داشتهاند و این استان از مناطق موفق در این زمینه به شمار میرود.
وی افزود: منابع حاصل از زکات میتواند در حمایت از نیازمندان، توسعه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی، رفع مسائل مناطق کمبرخوردار و اجرای پروژههای عمرانی مورد استفاده قرار گیرد و از این طریق به ارتقای شاخصهای اقتصادی و عمرانی کمک کند.
استاندار بوشهر نقش همکاری دستگاههای اجرایی و نهادهای فرهنگی و اجتماعی را در توسعه فرهنگ زکات مهم دانست و گفت: تجربه سالهای گذشته نشان داده است هر زمان فرمانداران، بخشداران، ائمه جمعه، روحانیون، تشکلهای مردمی و دستگاههای اجرایی، بهویژه کمیته امداد و جهاد کشاورزی، در این زمینه مشارکت فعال داشتهاند، نتایج مطلوبی حاصل شده است.
زارع با اشاره به عملکرد استان در نیمه نخست سال جاری اظهار کرد: میزان تحقق برنامههای زکات در استان بوشهر در این مدت فراتر از انتظار بوده و در حوزه زراعت و گندم نیز همکاری و مشارکت مناسبی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: شهرستانهای دشتستان، تنگستان، دشتی و گناوه در پرداخت و ترویج فریضه زکات پیشتاز بودهاند و انتظار میرود سایر شهرستانها نیز با برگزاری منظم جلسات شورای زکات و همکاری فرمانداران، ائمه جمعه و مجموعه کمیته امداد، سهم خود را در توسعه این فریضه افزایش دهند.
استاندار بوشهر همچنین از پیشبینی اعتبارات استانی متناظر با منابع زکات خبر داد و گفت: در سال گذشته متناسب با میزان پیشبینیهای انجامشده، در شورای برنامهریزی و کمیتههای برنامهریزی شهرستانها اعتبارات متناظر برای اجرای طرحهای مرتبط با زکات در نظر گرفته شد و این رویکرد در سال جاری نیز دنبال خواهد شد.
زارع افزود: اختصاص اعتبارات متناظر، علاوه بر ایجاد انگیزه و مشوق برای مشارکت مردم، میتواند با برنامهریزی دقیق کمیته امداد و شناسایی ظرفیتهای جغرافیایی و جامعه هدف، زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات بیشتر برای اجرای طرحهای عامالمنفعه را فراهم کند.
وی در پایان بر ضرورت همراهی مدیران دستگاههای اجرایی، فرمانداران و بخشداران با شوراهای زکات تأکید کرد و گفت: با پشتیبانی نماینده ولیفقیه در استان، همراهی ائمه جمعه و مشارکت فعال کشاورزان و تولیدکنندگان، میتوان زمینه تحقق بیش از پیش اهداف فریضه زکات در استان بوشهر را فراهم کرد.
همایش تکریمی ـ ترویجی زکات استان بوشهر با هدف ترویج فرهنگ زکات، تجلیل از مؤدیان و مروجان این فریضه الهی با حضور مسئولان کشوری و استانی،به میزبانی کمیته امداد استان بوشهر برگزار شد.
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