سردار خرمدل: تقویت پیوند میدان و خیابان برای حفظ اقتدار کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرمدل یکشنبه شب در جمع مردم بوشهر اظهار کرد: مردم پایه‌های اقتدار نظام هستند و همان‌گونه که بیش از ۲۰۰ شب در برابر دشمن مقاومت کردند، در مقاطع مختلف انقلاب اسلامی نیز با حضور در میدان، از کشور و انقلاب دفاع کرده‌اند.

وی افزود: با رهبری و فرماندهی حضرت امام خمینی(ره)،رژیم پهلوی ساقط شد و مردم در قالب بسیج در دوران دفاع مقدس در برابر مستکبران ایستادند و علاوه بر حضور در جبهه‌ها، در پشتیبانی و سازندگی جنگ نیز نقش‌آفرینی کردند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: پس از جنگ نیز مردم در روستاها و مناطق محروم در قالب بسیج به فعالیت‌های سازندگی پرداختند و در طول انقلاب اسلامی، هر زمان فتنه و مشکلی شکل گرفت، پایان یافتن آن با حضور و نقش‌آفرینی مردم رقم خورد.

خرمدل با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب اسلامی پیش از شهادت ایشان اظهار کرد: ایشان چند روز پیش از شهادت فرمودند که اگر مشکلی برای کشور پیش بیاید، مردم مبعوث خواهند شد؛ شاید در آن زمان بسیاری از افراد و حتی برخی تحلیلگران به عمق این سخن توجه نکردند، اما پس از شهادت امام و فرماندهان کشور، معنای حضور و «مبعوث شدن مردم» برای جهانیان آشکار شد.

وی تصریح کرد: مردم با حفظ پیوند میان خیابان و میدان اجازه ندادند صحنه در اختیار غیرخودی‌ها قرار گیرد و یکی از تصمیمات مهم در طول انقلاب اسلامی نیز همین حضور مردم در میدان‌ها برای حفظ انقلاب بوده است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر بیان کرد: حضور مردم در بیش از ۲۰۰ شب مقاومت، یکی از جلوه‌های این پیوند بود و جنگی که با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند در داخل و خارج طراحی شده بود، با حضور مردم خنثی شد.

خرمدل با اشاره به حضور مردم در شرایط سخت آب‌وهوایی گفت: زنان و مردان این سرزمین با وجود گرمای هوا در میدان حضور دارند و آن را خالی نکرده‌اند؛ این مردم در حال تاریخ‌سازی هستند و آیندگان درباره نقش آنان در مقابله با ظلم، فساد و تباهی قضاوت خواهند کرد.

وی با اشاره به شرایط خلیج فارس افزود: امروز هیچ شناور دشمنی در خلیج فارس وجود ندارد و نزدیک‌ترین محل استقرار شناورهای دشمن حدود ۶۰۰ کیلومتر با تنگه هرمز فاصله دارد که این موضوع نشان‌دهنده بخشی از اقتدار کشور است.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر ادامه داد: برای ارزیابی نتیجه یک جنگ باید اهداف طرفین را بررسی کرد و پرسید آمریکا در حمله به جمهوری اسلامی ایران به کدام‌یک از اهداف خود دست یافته است.

خرمدل گفت: امروز بیش از ۱۰ برابر موشک و پهپادهایی را در اختیار داریم که در ۹ اسفند وجود داشت و پس از هفت ماه مقاومت در یمن، تنگه باب‌المندب همچنان در اختیار جریان مقاومت است و مقاومت در لبنان و فلسطین نیز ادامه دارد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت اظهار کرد: برای ادامه مسیر پیروزی باید وحدت خود را حفظ کنیم، چراکه دشمن امروز برای دانشگاه، مدرسه، کارخانه و خیابان برنامه‌ریزی می‌کند و تلاش دارد با ایجاد فتنه، مردم را مقابل یکدیگر قرار دهد.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر با اشاره به نقش رسانه‌ها در این زمینه گفت: امام و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اهمیت گوش و آنچه از طریق آن وارد ذهن و قلب انسان می‌شود تأکید کرده‌اند و شبکه‌های خارجی که از سوی دشمنان حمایت مالی می‌شوند، علیه مردم و کشور فعالیت می‌کنند.

خرمدل با بیان اینکه در جریان جنگ قطعاً مشکلات و انتقاداتی وجود داشته است، افزود: باید با صبر و همدلی، مشکلات را پشت سر گذاشت و نیروهای مسلح و دولت در کنار یکدیگر برای حل مسائل کشور تلاش کنند

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: مردم با مشکلات اقتصادی و معیشتی مواجه هستند و ما نیز این مشکلات را لمس می‌کنیم؛ مسئولان باید برای رفع این مشکلات تلاش بیشتری داشته باشند.

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر تأکید کرد: همان‌گونه که مردم در هفت ماه گذشته مقاومت کردند، باید بدانند دشمن خیرخواه آنان نیست و تقویت پیوند میدان و خیابان، حفظ وحدت و صبر در برابر مشکلات، برای عبور از شرایط موجود ضروری است.