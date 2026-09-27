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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۱۸

اولیانوف: درباره ایران باید پیوسته به راه‌حلی مبتنی بر مذاکره اندیشید

اولیانوف: درباره ایران باید پیوسته به راه‌حلی مبتنی بر مذاکره اندیشید

نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین در واکنش به تهدیدات اخیر ترامپ اعلام کرد: از دیدگاه دیپلماتیک، شاید بهتر باشد که پیوسته به راه‌ حلی مبتنی بر مذاکره اندیشید.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین امروز یکشنبه در واکنش به تهدیدات اخیر ترامپ با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: از دیدگاه دیپلماتیک، شاید بهتر باشد که پیوسته به راه‌ حلی مبتنی بر مذاکره اندیشید.

این در حالیست که برخی از مقامات آمریکایی اخیرا با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورشان در خصوص توجیه هزینه های فزاینده ناشی از تجاوز غیرقانونی این کشور به ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، تهدیدهای تبلیغاتی را علیه تهران مطرح کرده اند!

کد مطلب 6960647

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