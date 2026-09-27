به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل اولیانوف» نماینده دائم روسیه در سازمان‌ های بین‌ المللی در وین امروز یکشنبه در واکنش به تهدیدات اخیر ترامپ با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: از دیدگاه دیپلماتیک، شاید بهتر باشد که پیوسته به راه‌ حلی مبتنی بر مذاکره اندیشید.

این در حالیست که برخی از مقامات آمریکایی اخیرا با هدف تأثیرگذاری بر افکار عمومی کشورشان در خصوص توجیه هزینه های فزاینده ناشی از تجاوز غیرقانونی این کشور به ایران و ناامن سازی تنگه راهبردی هرمز، تهدیدهای تبلیغاتی را علیه تهران مطرح کرده اند!