به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، جلسه فنی و مراسم قرعه‌کشی رقابت‌های کوراش بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ برگزار شد. این رقابت‌ها با حضور ۹۶ ورزشکار از کشورهای مختلف، از یکشنبه پنجم مهرماه آغاز و تا هفتم مهرماه ادامه خواهد داشت.

در روز نخست مسابقات و در وزن ۵۷- کیلوگرم زنان، طاهره آذرپیوند در دور نخست به مصاف «بهارطی» از هند می‌رود و در صورت پیروزی، با یکی از نمایندگان چین‌تایپه، فیلیپین یا ترکمنستان برای صعود به مرحله نیمه‌نهایی مبارزه خواهد کرد.

پردیس عیدی‌وند، دیگر نماینده ایران در این وزن، در دور نخست با قرعه استراحت مواجه شده و در مرحله بعد به مصاف برنده دیدار هند و فیلیپین خواهد رفت. دو نماینده ایران در این وزن در یک سوی جدول قرار گرفته‌اند و در صورت صعود هر دو به مرحله نیمه‌نهایی، برای رسیدن به فینال مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.

ششم مهرماه و در روز دوم مسابقات، رقابت‌های وزن ۸۱- کیلوگرم برگزار می‌شود. رامین احمدزاده دور نخست با «راتانان» از تایلند مبارزه خواهد کرد و در صورت برتری، به مصاف «احمد چاریوف» از ترکمنستان می‌رود.

رضا احمدزاده، دیگر نماینده ایران در این وزن، پس از یک دور استراحت با برنده دیدار ژاپن و مغولستان روبه‌رو خواهد شد.

برادران احمدزاده در صورت صعود به مرحله نیمه‌نهایی، برای رسیدن به دیدار نهایی مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت.

هفتم مهرماه و در روز پایانی مسابقات، سه نماینده ایران به روی تاتامی می‌روند. مریم پیمانی و فاطمه برمکی در وزن ۸۷+ کیلوگرم در یک سوی جدول قرار گرفته‌اند.

برمکی پس از یک دور استراحت، با برنده دیدار چین‌تایپه و تایلند مبارزه خواهد کرد. پیمانی هم در نخستین مبارزه خود به مصاف «گیگن کانبولد» از مغولستان می‌رود و در ادامه با «لی لینگ لیو» از چین‌تایپه روبه‌رو خواهد شد.

دو نماینده ایران در صورت صعود به مرحله نیمه‌نهایی، مقابل یکدیگر قرار خواهند گرفت تا یکی از آنها جواز حضور در دیدار پایانی را به دست آورد.

مجید وحید بریمانلو نیز در وزن ۶۶- کیلوگرم، در دور نخست به مصاف «اسلام کامچیباکوف» از قرقیزستان می‌رود و در صورت پیروزی، با برنده دیدار افغانستان و فیلیپین مبارزه خواهد کرد.