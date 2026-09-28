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۶ مهر ۱۴۰۵، ۷:۵۳

بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ - ناگویا

پایان کار دختر تیرانداز ایران در روز دوم تراپ

پایان کار دختر تیرانداز ایران در روز دوم تراپ

رقابت‌های تراپ بانوان با برگزاری راند سوم و چهارم پیگیری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، راند سوم و چهارم مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ بانوان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ به پایان رسید.

مرضیه پرورش‌نیا که روز گذشته در راند اول ۱۹ و در راند دوم ۲۱ امتیاز کسب کرده بود امروز در خط آتش قرار گرفت و در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۳ و ۲۳ امتیاز کسب کرد و در مجموع چهار راند موفق به کسب ۸۶ امتیاز شد.

کد مطلب 6960901

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