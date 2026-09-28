پایان کار دختر تیرانداز ایران در روز دوم تراپ

به گزارش خبرنگار مهر، راند سوم و چهارم مرحله مقدماتی رقابت‌های تراپ بانوان در بیستمین دوره بازی‌های آسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶ به پایان رسید.



مرضیه پرورش‌نیا که روز گذشته در راند اول ۱۹ و در راند دوم ۲۱ امتیاز کسب کرده بود امروز در خط آتش قرار گرفت و در راند سوم و چهارم به ترتیب ۲۳ و ۲۳ امتیاز کسب کرد و در مجموع چهار راند موفق به کسب ۸۶ امتیاز شد.