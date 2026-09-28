یکتا: خودکفایی دفاعی کشور از دل کمبود تجهیزات در جنگ شکل گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یکتا شامگاه یکشنبه در ویژه‌برنامه گرامیداشت حماسه و مقاومت که همزمان با هفته دفاع مقدس و دویست‌ودهمین شب ایستادگی مردم در موکب هیئت جوانان اهل‌بیت(ع) برگزار شد، با اشاره به تجربه‌های دوران جنگ اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های فضای جبهه، آرامشی بود که رزمندگان در سخت‌ترین شرایط از آن برخوردار بودند و این آرامش از ارتباط با خدا، ذکر و معنویت سرچشمه می‌گرفت.



وی با بیان اینکه رزمندگان در دوران دفاع مقدس از نظر امکانات و آسایش در شرایط دشواری قرار داشتند، افزود: تفاوت میان آسایش و آرامش را می‌توان در زندگی رزمندگان به‌خوبی مشاهده کرد و همان‌گونه که در آن دوران گفته می‌شد، آسایش وجود نداشت اما آرامش برقرار بود.



راوی دوران دفاع مقدس ادامه داد: انسان اگر برای خدا حرکت کند، تکلیف خود را انجام دهد و نتیجه را به خدا واگذار کند، به آرامش می‌رسد و مفهوم قیام لله نیز بر همین اساس استوار است.



یکتا با اشاره به خاطراتی از روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی بیان کرد: رهبر انقلاب از همان روزهای نخست جنگ در میدان حضور داشتند و موضوع دفاع را از نزدیک دنبال می‌کردند و در مقطعی نیز همراه با شهید چمران به جبهه رفتند.



وی با اشاره به نخستین حضور رهبر انقلاب در اهواز و شرایط آن روزها گفت: در جریان برخی مأموریت‌های شناسایی، ایشان و همراهانشان تا نزدیکی مواضع دشمن پیش رفتند و در یکی از این مأموریت‌ها با اصابت خمپاره، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که احتمال شهادت وجود داشت.



رزمندگان در سختی‌ها آرامش خود را حفظ کردند



یکتا در ادامه به یکی از خاطرات نقل‌شده از رهبر انقلاب اشاره کرد و افزود: پس از آن حادثه، ایشان با اشاره به شرایط پیش‌آمده، درباره ماندن یا شهادت سخنی با این مضمون مطرح کردند که شاید سعادت شهادت نداشتند و شاید هم سعادت ماندن نصیبشان شده بود.



وی با بیان اینکه معنویت در جبهه تنها یک موضوع فردی نبود، اظهار کرد: ارتباط با خدا و انجام تکلیف الهی موجب می‌شد رزمندگان در برابر دشواری‌های فراوان، آرامش خود را حفظ کنند و با وجود کمبود امکانات، روحیه خود را از دست ندهند.



راوی دوران دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ارتش در روزهای آغازین جنگ اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، موضوع انحلال ارتش مطرح شده بود و امام خمینی(ره) درباره این مسئله نظر رهبر انقلاب را جویا شدند.



یکتا افزود: در این روایت، رهبر انقلاب تأکید کرده بودند که اگر امام تصمیمی بگیرد، از آن تبعیت خواهند کرد، اما اگر نظر شخصی ایشان مورد پرسش باشد، معتقد بودند ارتش نباید منحل شود.



وی این روایت را مرتبط با اهمیت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی دانست و ادامه داد: حفظ ظرفیت‌های دفاعی کشور در سال‌های ابتدایی جنگ، یکی از موضوعات مهمی بود که در آن شرایط مورد توجه قرار گرفت.



خودکفایی دفاعی از دل محدودیت‌ها شکل گرفت



راوی دوران دفاع مقدس با اشاره به شرایط تجهیزاتی کشور در ابتدای جنگ بیان کرد: جبهه‌ای طولانی از شمال تا جنوب کشور شکل گرفته بود و همزمان شهرهای مختلف نیز در معرض حملات دشمن قرار داشتند و تأمین تجهیزات و قطعات مورد نیاز به یکی از دغدغه‌های مهم تبدیل شده بود.



وی افزود: نگرانی‌های فرماندهان درباره تأمین امکانات مورد نیاز به امام خمینی(ره) منتقل شد و پاسخ ایشان بر ادامه مسیر و توکل به خدا استوار بود.



یکتا با اشاره به روند تأمین تجهیزات در سال‌های جنگ اظهار کرد: در ادامه، تلاش برای تأمین قطعات و ساخت تجهیزات مورد نیاز افزایش یافت و جهاد خودکفایی در نیروهای مسلح به تدریج زمینه تولید و توسعه تجهیزات دفاعی را فراهم کرد.



وی در ادامه با اشاره به خاطراتی از شهید حسن طهرانی‌مقدم گفت: مسیر شکل‌گیری توان موشکی کشور نیز در شرایطی آغاز شد که امکانات اولیه محدود بود و به تدریج روند ساخت و توسعه تجهیزات دفاعی دنبال شد.



راوی دوران دفاع مقدس در بخش دیگری از سخنان خود به روایت‌هایی از سبک زندگی رهبر انقلاب پرداخت و گفت: برای شناخت شخصیت یک مسئول، تنها نباید جایگاه و مسئولیت او را مورد توجه قرار داد، بلکه سبک زندگی و میزان دلبستگی او به مظاهر مادی نیز اهمیت دارد.



ساده‌زیستی در سبک زندگی رهبر انقلاب نمایان بود



یکتا با اشاره به خاطراتی درباره زندگی رهبر انقلاب افزود: در روایت‌های نقل‌شده، نمونه‌هایی از سادگی وسایل زندگی و نحوه استفاده از امکانات مطرح شده است که از جمله آنها می‌توان به وسایل معمولی منزل، اجاق قدیمی و صندلی‌های ساده اشاره کرد.



وی ادامه داد: در برخی روایت‌ها درباره هدایای دریافتی نیز آمده است که بسیاری از هدایای ارزشمند مورد استفاده شخصی قرار نمی‌گرفت و در مواردی به دیگران واگذار می‌شد.



راوی دوران دفاع مقدس این موارد را بخشی از روایت‌های مربوط به ساده‌زیستی و بی‌تعلقی به مظاهر مادی در زندگی رهبر انقلاب دانست و اظهار کرد: توجه به سبک زندگی و رفتار عملی شخصیت‌ها می‌تواند در کنار شناخت مسئولیت‌ها و جایگاه اجتماعی آنان مورد توجه قرار گیرد.



وی همچنین با اشاره به حضور رهبر انقلاب در روزهای نخست جنگ بیان کرد: ایشان با وجود مسئولیت‌های مختلف، موضوع دفاع را به شکل میدانی دنبال می‌کردند و حضور در مناطق عملیاتی و پیگیری مسائل جنگ را در دستور کار داشتند.



یکتا در پایان با تأکید دوباره بر تجربه معنوی رزمندگان خاطرنشان کرد: آنچه در دوران دفاع مقدس به رزمندگان توان ایستادگی می‌داد، تنها امکانات و تجهیزات نبود، بلکه ایمان، توکل و آرامشی بود که در پرتو ارتباط با خداوند در وجود آنان شکل گرفته بود.