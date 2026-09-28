نبیان: ۷ همت برای تأمین آورده متقاضیان دهک یک تا چهار مسکن تأمین شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن و سرپرست شرکت بازآفرینی شهری، امروز (دوشنبه، ۶ مهر) در نشست خبری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین زمین در اجرای قانون جهش تولید مسکن، اظهار کرد: از ابتدای ابلاغ قانون جهش تولید مسکن تاکنون ۹۳ هزار و ۱۲۹ هکتار زمین در سطح کشور شناسایی شده و اقدامات اولیه برای آن در حال انجام است.

وی افزود: از مجموع اراضی شناسایی‌شده، ۵۶ هزار و ۹۲۱ هکتار شناسایی و به شهرها الحاق شده است. بخشی از اراضی شناسایی‌شده به دلیل قرار گرفتن در محدوده اراضی کشاورزی درجه یک و دو، مراتع، جنگل‌ها، پهنه‌های سیلابی، بستر و حریم رودخانه‌ها قابلیت الحاق به محدوده شهرها را نداشته و این امر درباره آنها امکان‌پذیر نبوده است.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن بیان کرد: در قانون جهش تولید مسکن، مجموعه‌ای از قوانین و تکالیف پیش‌بینی شده که باید بر اساس آنها اقدامات لازم در زمینه تأمین زمین انجام شود.

وی با اشاره به ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن گفت: از ابتدای ابلاغ این قانون تاکنون، ۱۴۶ هزار و ۲۷۸ هکتار از اراضی منابع طبیعی تحویل و تحول شده و در اختیار سازمان ملی زمین و مسکن قرار گرفته است.

۱۴۶ هزار هکتار زمین منابع طبیعی برای مسکن تأمین شد

نبیان ادامه داد: یکی از اقداماتی که سازمان ملی زمین و مسکن باید انجام دهد، تأمین زمین از منابع طبیعی است و از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، ۱۴۶ هزار و ۲۷۸ هکتار زمین در اختیار سازمان قرار گرفته که حدود ۵۹ هزار هکتار از این میزان در دو سال اخیر انجام شده است.

وی با اشاره به ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: بر اساس این ماده، مکلف هستیم از سازمان‌ها، دوایر دولتی و دستگاه‌های دیگر، زمین مورد نیاز را تأمین کنیم.

سرپرست شرکت بازآفرینی شهری ادامه داد: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، حدود ۱۴ هزار و ۵۰ هکتار زمین مازاد سایر دستگاه‌های موضوع ماده ۱۰ شناسایی شده است که از این میزان، حدود ۷ هزار و ۷۷۴ هکتار دارای سند مالکیت به نام سازمان ملی زمین و مسکن شده است.

۳۱ هزار هکتار زمین با مالکان حقیقی و حقوقی توافق شد

وی یکی دیگر از اقدامات پیش‌بینی‌شده در قانون جهش تولید مسکن را توافق با مالکان حقیقی و حقوقی عنوان کرد و گفت: سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است در این زمینه با دستگاه‌های دولتی و همچنین مجموعه‌های حقیقی و حقوقی توافقات لازم را انجام دهد.

نبیان ادامه داد: از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، ۳۱ هزار و ۱۵۴ هکتار زمین از طریق توافق با اشخاص حقیقی و حقوقی شناسایی شده است.

وی گفت: از این میزان، ۱۰ هزار و ۴۸۳ هکتار از اراضی در هیئت‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن مجوزهای لازم را دریافت کرده و مراحل اجرایی آن در استان‌ها در حال شکل‌گیری است.

۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار زمین با نیروهای مسلح توافق شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در ادامه به توافق با نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح در گذشته اختلافاتی با برخی مجموعه‌های دولتی داشتند که این موضوع در قانون جهش تولید مسکن و در ماده ۲۵ این قانون مورد توجه قرار گرفته است.

وی تاکید کرد: توافق با نیروهای مسلح موجب شده اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه تأمین زمین انجام شود و از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تاکنون، ۱۱ هزار و ۳۰۰ هکتار توافق با نیروهای مسلح انجام شده است؛ از مجموع این میزان، حدود ۵۰۰ هکتار در دولت چهاردهم انجام شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأمین مسکن محرومان، اظهار کرد: طبق مأموریتی که وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی زمین و مسکن محول کرده است، علاوه بر مسکن‌های حمایتی که ساخته و به مردم تحویل داده می‌شود، تأمین مسکن محرومان یا مسکن امید نیز در دستور کار قرار گرفته است.

زمین ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد مسکن محرومان تأمین شد

وی افزود: بر اساس تفاهم انجام‌شده، مقرر بود طی سه سال ۵۰ هزار واحد مسکن محرومان یا مسکن امید تأمین شود. ما ظرف یک سال، یعنی یک سال پس از آغاز فعالیت خود، توانستیم حدود ۴۴ هزار و ۷۸۴ واحد از این ۵۰ هزار واحد را شناسایی و زمین مورد نیاز آنها را تخصیص دهیم.

زمین ۸۱ هزار خانوار مشمول قانون جوانی جمعیت تحویل شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با اشاره به قانون جوانی جمعیت گفت: از ابتدای اجرای قانون جوانی جمعیت تاکنون، برای بالغ بر ۱۶۳ هزار و ۱۴۶ نفر تأمین زمین انجام شده است. از این تعداد، برای ۸۱ هزار و ۳۸۲ نفر شامل فرزندان خانوارهای دارای سه فرزند و همچنین خانوارهای دارای چهار فرزند زیر ۲۰ سال، انعقاد قرارداد و تحویل زمین انجام شده است و برای ۸ هزار و ۲۸۵ نفر نیز زمین تخصیص پیدا کرده و مراحل بعدی اقدامات در حال انجام است.

وی تاکید کرد: یکی دیگر از دغدغه‌هایی که بر اساس بند «ل» ماده ۴۴ برنامه توسعه پنجم وجود داشته، موضوع حمایت از اقشار ویژه است. در همین راستا، میان تفاهمی وزیر راه و شهرسازی و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران انجام شده تا برای خانه‌دار شدن خانواده‌های شهدا و ایثارگران اقدامات لازم صورت گیرد.

نبیان افزود: در این مدت نیز، حدود ۱۴ هزار و ۱۹۱ نفر از اقشار ویژه تأمین زمین شده و اقدامات اجرایی مربوط به آنها انجام شده است.

وی با اشاره به آماده‌سازی اراضی مسکونی اظهار کرد: از اراضی مستعد مسکونی تخصیص‌یافته در اجرای قانون جهش تولید مسکن و قانون جوانی جمعیت، در داخل محدوده شهری و شهرک‌های مسکونی دولتی، حدود ۳۹ هزار و ۳۱۱ هکتار به مرحله اجرای عملیات آماده‌سازی رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بر اساس قانون، مکلف هستیم زمینی را که قرار است در اختیار مردم قرار دهیم، حتماً آماده‌سازی کنیم. در همین راستا، عملیات آماده‌سازی حدود ۳۹ هزار و ۳۱۱ هکتار انجام شده است که از این میزان، حدود ۱۳ هزار و ۳۶۴ هکتار طی دو سال اخیر مقدمات آن فراهم شده و عملیات آماده‌سازی آن در حال انجام است.

وی یادآور شد: بالغ بر ۳۳ هزار و ۴۸۷ هکتار از مجموع ۳۹ هزار و ۳۱۱ هکتار، عملیات آماده‌سازی اجرا شده و این اراضی قابلیت احداث واحدهای مسکونی را دارند.

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت: زمانی که از آماده‌سازی زمین صحبت می‌کنیم، باید عملیات مربوط به آن انجام شود؛ چراکه ساخت‌وساز بر اساس آماده‌سازی زمین صورت می‌گیرد و پس از آن متقاضیان می‌توانند به شهرداری مراجعه و پروانه ساختمانی دریافت کرده و عملیات اجرایی ساخت واحدهای مسکونی را آغاز کنند؛ همچنین اجرای عملیات آماده‌سازی در ۹ هزار و ۷۳۵ هکتار از اراضی طی دو سال اخیر انجام شده است.

نبیان با اشاره به برنامه‌ریزی برای اجرای پروژه‌های آماده‌سازی در کشور افزود: برنامه‌ریزی ما این است که حدود یک هزار و ۶۱۳ پروژه در سطح کشور در حال اجرا باشد و این پروژه‌ها تا پایان سال به حدود ۵۴ هزار و ۱۱۱ هکتار برسد.

وی با اشاره به تأمین سهم آورده متقاضیان دهک‌های پایین یادآور شد: یکی دیگر از اقداماتی که انجام شد، بررسی موضوع توسط وزیر راه و شهرسازی و طرح آن در شورای عالی مسکن بود. در همین راستا، در جلسه شورای عالی مسکن در سال ۱۴۰۴، مصوبه‌ای با عنوان «نحوه کمک به تأمین سهم آورده متقاضیان دهک‌های یک، دو، سه و چهار» به تصویب رسید.

۷ هزار میلیارد تومان برای تأمین آورده متقاضیان مسکن تأمین شد

مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن افزود: از فروردین‌ماه تاکنون، حدود ۷ هزار میلیارد تومان منابع از طریق سازمان ملی زمین و مسکن و با استفاده از ظرفیت مولدسازی تأمین شده است.

وی ادامه داد: این منابع با پیمانکاران این بخش و همچنین با توافق با مالکانی که واحدها در اختیار آنها قرار داشته، تأمین شده و در مجموع حدود ۷ هزار میلیارد تومان منابع مالی فراهم و در اختیار پروژه‌ها قرار گرفته است؛ تأمین این منابع موجب شده است سرعت اجرای عملیات پروژه‌ها افزایش پیدا کند.