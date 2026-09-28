ابوالفضل زمانینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از صدور هشدار زرد هواشناسی برای این شهرستان خبر داده و افزود: در روزهای آینده احتمال رگبار، رعدوبرق، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن مسیلها وجود دارد.
وی گفت: اگر بارشها شدت بگیرد، سطح آب رودخانهها بالا میرود و مسیلها ممکن است سیلابی شوند.
او از شهروندان خواست در حاشیه رودخانهها و مسیلها توقف و تردد نکنند.
به گفته فرماندار فیروزکوه، ناپایداری جوی در مناطق دامنهای شهرستان بیشتر محسوس خواهد بود.
او کشاورزان، دامداران و مسافران را نیز به پرهیز از حضور در مناطق پرخطر و رعایت توصیههای ایمنی فراخواند.
آقای زمانینژاد همچنین از آمادهباش دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران شهرستان خبر داد و گفت: در صورت بروز حادثه، امدادرسانی، پشتیبانی و مدیریت شرایط با هماهنگی دستگاههای مسئول انجام میشود.
او از مردم خواست هشدارهای هواشناسی و توصیههای ستاد مدیریت بحران را جدی بگیرند.
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