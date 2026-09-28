لطف الله نسبی: عالمیان لایق این جایگاه بود/ حریف چینی عالی بازی کرد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، نوشاد عالمیان امروز (دوشنبه ۶ مهر) در مرحله نیمه نهایی رقابت های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی برابر وانگ چوکین نفر اول رنکینگ جهانی از چین شکست خورد و با کسب مدال برنز به کارش در این بازی ها پایان داد.

جمیل لطف الله نسبی پس از این مسابقه گفت: نوشاد برابر بازیکنی قرار گرفت که رنکینگ اول دنیا را در اختیار دارد و امروز بهترین بازی اش را بدون خطا و با سرعت بسیار بالا بازی کرد در مقابل نوشاد خطای شخصی اش زیاد بود و باعث شد بازنده بازی باشد.

وی ادامه داد: با این حال نوشاد عملکرد بسیار خوبی داشت و مدال برنز جاکارتا را تکرار کرد که به او تبریک می گویم چرا که لایق این مدال و این جایگاه بود و امیدوارم بتوانند در آینده هم این موفقیت را تکرار کند.

سرمربی تیم ملی تنیس روی میز مردان ایران در پایان گفت: به همه کسانی که این رشته را حمایت کردند تبریک و می گویم و از آنها تشکر می کنم و امیدوارم تنیس روی میز ایران را همیشه در جایگاه های بزرگ ببینیم.