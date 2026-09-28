احمدزاده مدال نقره کوراش را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، رضا احمدزاده که در مسابقات وزن ۸۱- کیلوگرم کوراش با کسب سه پیروزی راهی دیدار نهایی نشده بود، در پیکار برای کسب مدال طلا «اکسور زیودالله یف» از ازبکستان را پیش رو داشت که در این این دیدار بازنده شد و به مدال نقره دست پیدا کرد.

احمدزاده برای رسیدن به دیدار نهایی دور نخست «راتانان» از تایلند، «احمد چاریوف» از ترکمنستان و «کن اویوشی» از ژاپن را شکست داده بود.

در همین وزن رامین احمد زاده پس از استراحت در دور نخست، در پیکار با همین ژاپنی نتیجه را واگذار کرده و از دور رقابت ها کنار رفته بود.

روز گذشته پردیس عیدی وند و طاهره آذرپیوند با شکست برابر رقبای خود حذف شده بود.

برنامه روز پایانی مسابقات کوراش

فردا سه شنبه هفتم مهرماه و در روز پایانی رقابت های این رشته سه نماینده ایران به روی تاتامی می‌روند.

فاطمه برمکی در وزن ۸۷+ پس از یک دور استراحت، با برنده دیدار چین‌تایپه و تایلند مبارزه خواهد کرد. مریم پیمانی دیگر نماینده ایران در این وزن ابتدا «گیگن کانبولد» از مغولستان را پیش رو دارد و در ادامه با «لی لینگ لیو» از چین‌تایپه روبه‌رو خواهد شد.

مجید وحید بریمانلو نیز در وزن ۶۶- کیلوگرم، در دور نخست به مصاف «اسلام کامچیباکوف» از قرقیزستان می‌رود و در صورت پیروزی، با برنده دیدار افغانستان و فیلیپین مبارزه خواهد کرد.