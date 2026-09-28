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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

هم‌افزایی دستگاه‌ها مسیر توسعه خوزستان را هموار می‌کند

هم‌افزایی دستگاه‌ها مسیر توسعه خوزستان را هموار می‌کند

آبادان - استاندار خوزستان گفت: همراهی وزیر تعاون، بانک‌ها و نهادهای مختلف در سفر به استان، نشانه نگاه توسعه‌محور و تلاش برای حل مشکلات مردم است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز دوشنبه در آیین آغاز پروژه نوسازی پالایشگاه روغن‌سازی آبادان با قدردانی از سفر مشترک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه اظهار کرد: در این سفر، بخش‌های مختلف وزارتخانه حضور داشتند و برای هر کدام مأموریت مشخصی تعریف شد.

وی افزود: برای معاونت‌های آموزشی، فنی و اجتماعی و همچنین بخش‌های مختلف بانکی وظایفی تعیین شده است. همراهی بانک‌های توسعه‌ای، بانک رفاه کارگران و دیگر نهادها نشان می‌دهد که نگاه آنان به خوزستان، نگاهی معطوف به توسعه استان و حل مشکلات مردم است.

استاندار خوزستان با اشاره به گستره اثرگذاری برنامه‌های این سفر تصریح کرد: اقدامات پیش‌بینی‌شده در آبادان و خرمشهر و به تبع آن در دیگر نقاط استان اثرگذار خواهد بود و امیدواریم مردم از نتایج آن بهره‌مند شوند.

موالی‌زاده بیان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توان در مسیر توسعه خوزستان گام‌های بلندتری برداشت.

وی ابراز امیدواری کرد تداوم این همکاری‌ها و سفرها به تحقق اهداف توسعه‌ای استان و بهبود شرایط زندگی مردم در شهرهای مختلف خوزستان کمک کند.

کد مطلب 6961070

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