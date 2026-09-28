به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدرضا موالی‌زاده پیش از ظهر امروز دوشنبه در آیین آغاز پروژه نوسازی پالایشگاه روغن‌سازی آبادان با قدردانی از سفر مشترک وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هیئت همراه اظهار کرد: در این سفر، بخش‌های مختلف وزارتخانه حضور داشتند و برای هر کدام مأموریت مشخصی تعریف شد.

وی افزود: برای معاونت‌های آموزشی، فنی و اجتماعی و همچنین بخش‌های مختلف بانکی وظایفی تعیین شده است. همراهی بانک‌های توسعه‌ای، بانک رفاه کارگران و دیگر نهادها نشان می‌دهد که نگاه آنان به خوزستان، نگاهی معطوف به توسعه استان و حل مشکلات مردم است.

استاندار خوزستان با اشاره به گستره اثرگذاری برنامه‌های این سفر تصریح کرد: اقدامات پیش‌بینی‌شده در آبادان و خرمشهر و به تبع آن در دیگر نقاط استان اثرگذار خواهد بود و امیدواریم مردم از نتایج آن بهره‌مند شوند.

موالی‌زاده بیان کرد: با استفاده از ظرفیت‌های گسترده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توان در مسیر توسعه خوزستان گام‌های بلندتری برداشت.

وی ابراز امیدواری کرد تداوم این همکاری‌ها و سفرها به تحقق اهداف توسعه‌ای استان و بهبود شرایط زندگی مردم در شهرهای مختلف خوزستان کمک کند.