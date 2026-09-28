به گزارش خبرنگار مهر، طرح ملی «ارمغان مهر» صبح دوشنبه با هدف حمایت از دانشآموزان و تأمین بخشی از نیازهای آموزشی آنان در شهرستان نیمروز آغاز شد و یکهزار بسته نوشتافزار در این شهرستان رونمایی شد.
این بستهها با مشارکت خیران و داوطلبان جمعیت هلال احمر تهیه شده و قرار است در اختیار دانشآموزان قرار گیرد؛ اقدامی که در آستانه سال تحصیلی، بخشی از دغدغه خانوادهها برای تأمین لوازم مورد نیاز تحصیل را کاهش میدهد.
سیدمحمدمهدی سجادی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان، در این مراسم با اشاره به اهداف طرح «ارمغان مهر» اظهار داشت: این طرح با استفاده از ظرفیت خیران و داوطلبان اجرا میشود و تلاش دارد با حمایت از دانشآموزان، بخشی از نیازهای آموزشی آنان را تأمین کند.
وی افزود: هر بسته نوشتافزار به ارزش ۴۵ میلیون ریال تهیه شده و ارزش مجموع این بستهها به ۴۵ میلیارد ریال میرسد.
سلمانیان، از فعالان داوطلب و عضو مجمع خیرین استان نیز با اشاره به اهمیت مشارکت خیران در حوزه آموزش گفت: کمک به تأمین لوازم تحصیلی دانشآموزان، زمینهساز حمایت از استعدادهای آینده و تقویت فرصتهای آموزشی برای آنان است.
اجرای طرح «ارمغان مهر» در نیمروز، جلوهای از مشارکت خیران و داوطلبان در حمایت از دانشآموزان و فراهم کردن شرایط مناسبتر برای ادامه مسیر تحصیل آنان به شمار میرود.
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