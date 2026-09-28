ابطال شرط دریافت دانشنامه در صورت تعهد مقطع بالاتر

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایتی علیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شرط مندرج در مواد ۳۷ و ۴۷ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان را بررسی و آن را مغایر قانون تشخیص داد.

بر اساس این مقررات، تحویل گواهی، ریزنمرات یا دانشنامه مقطع قبلی به دانشجویان انصرافی یا اخراجی در مقطع بالاتر، در مواردی به انجام یا لغو تعهد آموزش رایگان مقطع بالاتر مشروط شده بود.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: موکول کردن ارائه ریزنمرات، گواهی یا اصل دانشنامه مقطع قبلی به لغو تعهد خدمت مقطع بالاتر، با وجود ایفای تعهد مقطع قبلی، موجب ایجاد محدودیت برای افراد در برخورداری از حقوق مکتسبه ناشی از اتمام تحصیلات در مقطع قبلی می‌شود.

بر این اساس، مواد ۳۷ و ۴۷ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان، به شماره ۲۵۴۴۰۷/و مورخ ۲ آبان ۱۳۹۶، مغایر با بندهای ۳ و ۱۴ اصل سوم قانون اساسی تشخیص داده شد و از تاریخ تصویب ابطال شد.

این رأی مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده و مطابق ماده ۹۳ این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.