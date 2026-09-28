به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول موسوی‌نژادیان صبح یکشنبه در بازدید از سینما یادمان سمنان، در جریان جزئیات حادثه آتش‌سوزی و میزان خسارت‌های واردشده به این مجموعه قرار گرفت.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در این بازدید با اشاره به قدمت سینما یادمان و خاطراتی که این مجموعه برای مردم سمنان رقم زده است، اظهار کرد: سینما یادمان برای بسیاری از مردم سمنان جایگاهی نوستالژیک دارد و برای بازسازی آن هر اقدامی که لازم باشد، انجام خواهیم داد.

وی با ابراز امیدواری نسبت به بازگشت سینما یادمان به چرخه فعالیت‌های فرهنگی و هنری افزود: تلاش می‌کنیم این سینما پس از طی مراحل بازسازی، در سریع‌ترین زمان ممکن فعالیت خود را از سر بگیرد.

موسوی‌نژادیان با بیان اینکه موضوع چگونگی وقوع آتش‌سوزی نیز در حال پیگیری است، تصریح کرد: باید اقدامات لازم برای بازسازی از همین حالا آغاز شود تا سینما یادمان بتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن احیا و به چرخه فعالیت‌های فرهنگی و هنری بازگردد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان همچنین بر ضرورت پیگیری نیازهای این سینما برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های حمایتی و تسهیلاتی تأکید کرد.

وی خطاب به مدیر سینما یادمان گفت: اقدامات و نیازهای لازم را هرچه سریع‌تر انجام دهید تا از چرخه دریافت تسهیلات و حمایت‌های مربوط به بازسازی عقب نمانیم.

موسوی‌نژادیان در این بازدید ضمن بررسی وضعیت بخش‌های مختلف سینما یادمان، بر ضرورت تسریع در روند پیگیری‌های مربوط به بازسازی این مجموعه تأکید کرد.