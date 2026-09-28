به گزارش خبرنگار مهر، نرگس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در نشست شورای هماهنگی به مناسبت دومین سالروز شهادت سید حسن نصرالله گفت: امسال سالگرد شهید نصرالله عزیز درحالی برگزار می‌شود که ما رهبرمان را نداریم.



وی ادامه داد: دشمن ما نادان و جاهل است و تصورش این است که با به شهادت رساندن رهبران مقاومت می‌تواند خدشه وارد کند درحالی که مقاومت در خون تک تک عزیزان ما وجود دارد و مکتب و تفکر است؛ لذا این نگاه و طمع باطلی است.



عضو شورای شهر تهران گفت: جبهه مقاومت خسارت های زیادی دید؛ اما در جبهه های مقاومت با عزت و اقتدار با دشمن صهیونی روبه رو شدند.