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۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۲۹

سلیمانی: مقاومت یک مکتب و تفکر است و خدشه‌پذیر نیست

سلیمانی: مقاومت یک مکتب و تفکر است و خدشه‌پذیر نیست

عضو شورای شهر تهران گفت: دشمن ما نجاهل است و تصورش این است که با به شهادت رساندن رهبران مقاومت می‌تواند خدشه وارد کند درحالی که مقاومت در خون تک تک عزیزان ما وجود دارد و یک مکتب و تفکر است.

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در نشست شورای هماهنگی به مناسبت دومین سالروز شهادت سید حسن نصرالله گفت: امسال سالگرد شهید نصرالله عزیز درحالی برگزار می‌شود که ما رهبرمان را نداریم.

وی ادامه داد: دشمن ما نادان و جاهل است و تصورش این است که با به شهادت رساندن رهبران مقاومت می‌تواند خدشه وارد کند درحالی که مقاومت در خون تک تک عزیزان ما وجود دارد و مکتب و تفکر است؛ لذا این نگاه و طمع باطلی است.

عضو شورای شهر تهران گفت: جبهه مقاومت خسارت های زیادی دید؛ اما در جبهه های مقاومت با عزت و اقتدار با دشمن صهیونی روبه رو شدند.

کد مطلب 6961009
نفیسه عبدالهی

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