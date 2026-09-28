به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد کیانی، شهردار کرج، امروز در جلسه شورای اداری استان البرز که در استانداری البرز برگزار شد، با اشاره به آسیب‌دیدگی ۲۳۲۶ واحد مسکونی در جریان جنگ، از اقدامات شهرداری برای تأمین مسکن شهروندان آسیب‌دیده خبر داد و گفت: هیچ شهروند آسیب‌دیده‌ای در شرایط اسکان موقت رها نخواهد شد و منازل پس از بازسازی به صاحبان آنها تحویل می‌شود.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای حمایت از شهروندان آسیب‌دیده اظهار کرد: در مجموع ۲۳۲۶ واحد در جریان جنگ آسیب دیده است و شهرداری در راستای حمایت از شهروندان و جبران خسارت‌های واردشده، اقدامات لازم را انجام داده است.

تأمین مسکن برای شهروندان آسیب‌دیده

شهردار کرج با بیان اینکه برای شهروندانی که منازل آنها در جریان جنگ آسیب دیده، تأمین مسکن انجام شده است، افزود: تلاش کردیم بلافاصله برای این عزیزان منزل تهیه شود تا هیچ خانواده‌ای در شرایط نامناسب باقی نماند.

کیانی تأکید کرد: هیچ‌کس را برای مدت طولانی در اسکان موقت نگه نمی‌داریم و منازل آسیب‌دیده پس از انجام کامل مراحل بازسازی، آماده و به شهروندان تحویل خواهد شد.

وی با اشاره به اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای این موضوع گفت: حدود ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اقدامات مرتبط با این موضوع در نظر گرفته شده و شهرداری اجرای تعهدات خود را دنبال خواهد کرد.

شهردار کرج همچنین با اشاره به حضور و فعالیت مجموعه مدیریت شهری در روزهای اخیر، اظهار کرد: همان‌طور که در ۲۱ شب گذشته مجموعه شهرداری در کنار مردم بوده و وظایف خود را انجام داده است، در ادامه نیز برای خدمت‌رسانی به شهروندان و رفع مشکلات ایجادشده تلاش خواهیم کرد.

کیانی در پایان از مجموعه‌هایی که در این مدت در کنار مدیریت شهری و مردم حضور داشتند، قدردانی کرد و گفت: از همه عزیزانی که در این مسیر همکاری و همراهی کردند، تشکر می‌کنم.