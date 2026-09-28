به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، نوشاد عالمیان امروز (دوشنبه ۶ مهر) در مرحله نیمه نهایی رقابت های انفرادی تنیس روی میز بیستمین دوره بازی های آسیایی برابر وانگ چوکین نفر اول رنکینگ جهانی از چین شکست خورد و با کسب مدال برنز به کارش در این بازی ها پایان داد.

مهرداد علی‌قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز پس از این دیدار گفت: بازی از نظر سرعت و رالی سطح بسیار بالایی داشت و حریف چینی که رنکنیگ اول دنیا را در اختیار دارد عملکرد بسیار خوبی داشت.

وی ادامه داد: ما دوست داشتیم رنگ مدال بهتر باشد چون مردم ایران شایسته بهترین ها هستند اما امیدواریم این برگ سبز تحفه درویش را بپذیرند. بازیکنان ما حریفان قدرتمندی داشتند که همه جزو رنکینگ داران جهان هستند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز ادامه داد: با این حال ملی پوشان ما همه تلاش خودشان را کردند. از حمایت های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک برخوردار بودیم که از آنها تشکر می کنم. این هم افتخار بزرگی برای تنیس روی میز هست هر چند که ما دوست داشتیم نوشاد طلا بگیرد ولی بازهم این مدال را تبریک می گویم و خوشحالم که دست خالی برنگشتیم.

علی قارداشی ادامه داد: به دو بانوی داور ایرانی حاضر در این مسابقات هم تبریک می گویم که فینال دوبل بانوان را خانم دانغیان و تقی پور قضاوت خواهند کرد که این هم یک اتفاق مثبت برای تنیس روی میز ایران است.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز در پایان گفت: امیدوارم در ادامه بازی ها رنکینگ مدال آوری ایران که کاروان آن با نام مبارک فرشتگان میناب در این بازی ها شرکت کرده است، ارتقاء پیدا کند و ورزشکاران ما بتوانند نام این فرشتگان و شهدا را جاودانه کنند.