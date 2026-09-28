نرخ رسمی ارز امروز ۶ مهر؛ دلار حواله ۱۷۲ هزار و ۸۵۱ تومان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در تمامی ارزهای مورد بررسی نسبت به روز گذشته افزایش یافت.

بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده، قیمت فروش حواله دلار آمریکا با رشد یک هزار و ۱۱۱ تومانی به ۱۷۲ هزار و ۸۵۱ تومان رسید. نرخ خرید حواله دلار نیز با افزایش یک هزار و ۱۰۱ تومانی، ۱۷۱ هزار و ۲۹۵ تومان اعلام شد.

در بخش یورو، نرخ فروش حواله با افزایش یک هزار و ۵۲۳ تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۹۷ هزار و ۱۵۴ تومان رسید. نرخ خرید یورو نیز با رشد یک هزار و ۵۰۹ تومانی، ۱۹۵ هزار و ۳۷۹ تومان تعیین شد.

همچنین نرخ فروش حواله درهم امارات با ۴۲۴ تومان افزایش به ۴۷ هزار و ۶۶۶ تومان رسید و نرخ خرید آن ۴۶ هزار و ۶۴۳ تومان اعلام شد.

قیمت فروش حواله روبل روسیه نیز با ۱۳ تومان افزایش به ۲ هزار و ۴۹ تومان رسید و نرخ خرید این ارز ۲ هزار و ۳۱ تومان ثبت شد.

در معاملات حواله یوان چین، نرخ فروش با ۱۶۴ تومان افزایش به ۲۵ هزار و ۷۴۷ تومان رسید و نرخ خرید آن با رشد ۱۶۳ تومانی، ۲۵ هزار و ۵۱۶ تومان اعلام شد.

نرخ فروش حواله روپیه هند نیز با ۱۱ تومان افزایش به یک هزار و ۸۰۴ تومان رسید و قیمت خرید آن یک هزار و ۷۸۸ تومان تعیین شد.

در بازار حواله ین ژاپن، نرخ فروش یکصد ین با ۷۲ تومان افزایش به ۱۰۹ هزار و ۹۰۹ تومان رسید. نرخ خرید یکصد ین نیز با رشد ۷۲ تومان، ۱۰۸ هزار و ۹۱۹ تومان اعلام شد.

قیمت فروش حواله هزار وون کره جنوبی نیز با ۸۲۶ تومان افزایش به ۱۲۷ هزار و ۵۷۲ تومان رسید و نرخ خرید آن با ۸۱۷ تومان رشد، ۱۲۶ هزار و ۴۲۳ تومان اعلام شد.