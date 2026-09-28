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۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۲

در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت؛

بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی و روند اجرای برنامه هفتم توسعه

بررسی آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی و روند اجرای برنامه هفتم توسعه

نشست مشترک کمیسیون‌های زیربنایی و تولیدی و اقتصادی و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مشترک کمیسیون‌های زیربنایی و تولیدی و اقتصادی و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد و آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی، منابع و مصارف کشور و روند اجرای برنامه هفتم توسعه مورد بررسی قرار گرفت.

سید مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، در تشریح این نشست اظهار کرد: کمیسیون‌های زیربنایی و تولیدی و اقتصادی و بازرگانی مجمع از ابتدای سال تاکنون چندین جلسه مشترک برگزار کرده‌اند و در این جلسات، مباحث مهم زیربنایی و اقتصادی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی افزود: در این جلسه، رئیس سازمان برنامه و بودجه با هدف ارائه گزارشی از آخرین وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور حضور یافت. دکتر پورمحمدی ضمن استماع دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات اعضای مجمع، نیازهای سیاستی و حمایتی مورد انتظار دولت در راستای اجرای برنامه‌های مصوب را نیز تشریح کرد.

هاشمی ادامه داد: با توجه به آخرین وضعیت زیرساختی و اقتصادی کشور در شرایط دفاع مقدس سوم، گزارشی ارائه شد و آخرین وضعیت منابع و مصارف کشور نیز به اطلاع اعضای مجمع رسید.

رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه هدف از برگزاری این نشست، قرار گرفتن مجمع تشخیص مصلحت نظام در جریان وضعیت دقیق اقتصادی کشور بود، تصریح کرد: جلسه خوبی برگزار شد و تعامل مثبتی در راستای مباحث نظارتی و حمایتی میان دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت. همچنین دغدغه‌های اعضای مجمع درباره اقدامات مورد انتظار برای بهبود وضعیت معیشتی مردم مطرح شد.

وی در پایان گفت: در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، موضوعاتی مطرح شد؛ ازاین‌رو ضرورت دارد این جلسات به صورت منظم برگزار شود. از ابتدای سال تاکنون، چهار جلسه برای بررسی این موضوعات داشته‌ایم.

کد مطلب 6961117
محسن صمیمی

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