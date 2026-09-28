وزیر تعاون از پایانه مرزی شلمچه بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین وضعیت زیرساخت‌های مرزی، روند و ظرفیت‌های توسعه مبادلات تجاری با کشور عراق بررسی و بر لزوم تکمیل امکانات و تسهیل فرآیندهای خدمت‌رسانی در این گذرگاه راهبردی از سوی وزیر تعاون مورد تأکید قرار گرفت.

همچنین سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان و احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ در جریان سفر مشترک از پلی‌کلینیک سوم خرداد و بیمارستان قلب خرمشهر بازدید کردند. در این بازدید، مسئولان از نزدیک در جریان روند ارائه خدمات درمانی، ظرفیت‌ها و نیازهای این مراکز قرار گرفتند و بر لزوم ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی و رفع کمبودهای موجود در منطقه تأکید شد.