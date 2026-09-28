به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره گردشگری کشاورزی «ماهی» با هدف معرفی ظرفیتهای بومی و فرهنگی سیستان و ایجاد زمینه برای رونق گردشگری منطقه، روز شنبه ۱۱ مهرماه در روستای محمدآباد هراتی از توابع بخش کرباسک شهرستان زابل برگزار خواهد شد.
در آستانه هفته گردشگری، جلسه برنامهریزی این جشنواره صبح دوشنبه به ریاست زینب علم، معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری ویژه زابل، و با حضور جمعی از مسئولان و اعضای مرتبط در فرمانداری برگزار شد.
میرحسینی، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی زابل، در این نشست با تأکید بر اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی و بومی، اظهار داشت: پاسداشت فرهنگها و سنتهای منطقه نیازمند همراهی و عزم جدی دستگاههای اجرایی است.
وی «ماهیدوغی» را یکی از غذاهای محلی و ریشهدار سیستان عنوان کرد و افزود: این غذای بومی از گذشته در سفره مردم منطقه جای داشته و در فهرست میراث معنوی کشور نیز به ثبت رسیده است؛ بنابراین برگزاری جشنواره میتواند به معرفی و حفظ این میراث ارزشمند کمک کند.
نمایش فرهنگ و ظرفیتهای بومی سیستان
زینب علم نیز بر ضرورت هماهنگی دستگاههای اجرایی و تقسیم کار منسجم برای برگزاری این رویداد تأکید کرد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، پخت غذاهای محلی با ماهی، برپایی سیاهچادر سنتی، نمایشگاه صنایعدستی، اجرای موسیقی محلی و پخت نانهای بومی از جمله برنامههای جشنواره گردشگری کشاورزی «ماهی» خواهد بود.
این جشنواره روز شنبه ۱۱ مهرماه در روستای محمدآباد هراتی برگزار میشود و فرصتی برای معرفی بخشی از فرهنگ، خوراک، هنرهای سنتی و ظرفیتهای گردشگری سیستان به شمار میرود.
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