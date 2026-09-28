جشنواره سیب سمیرم در تقویم ملی رویدادهای گردشگری ثبت شد

سعید سلیمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ثبت جشنواره سیب سمیرم در تقویم ملی رویدادهای گردشگری را گامی برای معرفی ظرفیت‌های این شهرستان دانست و اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز هفته گردشگری، این رویداد به‌عنوان یکی از برنامه‌های شاخص سمیرم در فهرست ملی رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسید.

وی با اشاره به جایگاه سمیرم در تولید سیب درختی افزود: سیب برای این شهرستان تنها یک محصول کشاورزی نیست، بلکه ظرفیتی اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود که می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب، از آن برای ایجاد اشتغال، رونق کسب‌وکارهای محلی و ارتقای معیشت مردم بهره گرفت.

مدیر اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سمیرم با بیان اینکه هدف از برگزاری جشنواره و نمایشگاه سیب به فروش محصول محدود نمی‌شود، گفت: این رویداد فرصتی برای معرفی توانمندی‌های شهرستان در حوزه‌های مختلف، توجه به زنجیره ارزش محصولات کشاورزی، توسعه صنایع تبدیلی و جذب گردشگر است.

سلیمانیان انتقال فرهنگ مهمان‌نوازی و معرفی اصالت مردم سمیرم را از دیگر کارکردهای این جشنواره برشمرد و افزود: برگزاری چنین رویدادهایی می‌تواند زمینه ارتباط میان تولیدکنندگان، فعالان گردشگری، سرمایه‌گذاران و بازدیدکنندگان را فراهم کند و تصویری گسترده‌تر از ظرفیت‌های منطقه ارائه دهد.

وی همچنین فراهم‌کردن زمینه تهیه بسته‌های سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار را از اهداف مورد کنار کش برگزاری جشنواره عنوان کرد و گفت: توسعه گردشگری و صنایع‌دستی در کنار کشاورزی می‌تواند به متنوع‌شدن فعالیت‌های اقتصادی شهرستان کمک کند و وابستگی اقتصاد محلی به یک بخش را کاهش دهد.

سلیمانیان با اشاره به برگزاری جشنواره امسال از ۲۴ تا ۲۷ شهریورماه بیان کرد: این دوره با همکاری مسئولان و حضور شهروندان و بازدیدکنندگانی از نقاط مختلف کشور برگزار شد و برنامه تلویزیونی «ایرانِ جان، سمیرم اصفهان» نیز به معرفی این شهرستان و ظرفیت‌های آن پرداخت.

وی با اشاره به اینکه جشنواره سیب سمیرم معمولاً هم‌زمان با فصل برداشت محصول، از دهه سوم شهریور تا پایان دهه دوم آبان برگزار می‌شود، ابراز امیدواری کرد با برنامه‌ریزی منسجم و تداوم برگزاری این رویداد، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و صنایع‌دستی شهرستان فراهم شود.